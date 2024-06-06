Дипломаты КНР и Украины обсудили украинский кризис

В ходе дипломатических консультаций стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун и первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудили в Пекине украинский кризис. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Китая.

В ходе дипломатических консультаций стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

По словам Сунь Вэйдуна, Китай готов сотрудничать с Украиной для реализации важного консенсуса глав двух государств. Пекин выступает за "развитие хорошей традиции взаимного уважения и искренних отношений", отметил он. КНР вместе с Украиной готова "всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы двух народов, содействовать обменам и сотрудничеству в различных областях, поддерживать и развивать китайско-украинские отношения", отметил китайский дипломат.

В мае по итогам переговоров главы МИД КНР Ван И со специальным помощником бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".