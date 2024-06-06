Boeing осуществила первый пилотируемый запуск Starliner к МКС

На борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля CST-100 Starliner. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:52 по местному времени (17:52 мск). На борту Starliner находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Как ожидается, полет к орбитальной станции займет чуть больше суток.

Запуск планировалось осуществить еще 6 мая, однако из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании ULA, его перенесли на 1 июня. Эта попытка также не состоялась из-за неполадок в работе наземного оборудования.

После стыковки корабля с МКС астронавты пробудут на орбитальной станции восемь дней. Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Основная задача полета состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

Масса Starliner составляет 13 тонн, на орбиту он выводится с помощью ракет-носителей Atlas V. Впервые корабль был запущен в беспилотном режиме к МКС 20 декабря 2019 года с авиабазы на мысе Канаверал. В мае 2022 года успешно завершился второй испытательный полет, несмотря на возникшие в процессе проблемы.