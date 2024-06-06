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Rocket Lab запустила второй спутник PREFIRE

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Кадр: SpaceXtudio / YouTube
Кадр: SpaceXtudio / YouTube.

На ракете Electron компании Rocket Lab запущен второй спутник PREFIRE

На ракете Electron компании Rocket Lab запущен второй спутник Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment (PREFIRE). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пуск носителя с кубсатом состоялся с площадки №1 в Новой Зеландии 5 июня в 07:15 по московскому времени.

Первый спутник PREFIRE на ракете Electron отправился в космос 31 мая.

Запущенные космические аппараты предназначены для изучения динамики теплового излучения в полярных регионах Земли.

Произведенный 5 июня запуск стал седьмым в 2024-м для Electron.

В мае издание сообщило, что американская компания Rocket Lab часть пусков, которые должны были состояться в 2024-м году, планирует перенести на 2025-й.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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