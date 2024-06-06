Rocket Lab запустила второй спутник PREFIRE

На ракете Electron компании Rocket Lab запущен второй спутник PREFIRE

На ракете Electron компании Rocket Lab запущен второй спутник Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment (PREFIRE). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пуск носителя с кубсатом состоялся с площадки №1 в Новой Зеландии 5 июня в 07:15 по московскому времени.

Первый спутник PREFIRE на ракете Electron отправился в космос 31 мая.

Запущенные космические аппараты предназначены для изучения динамики теплового излучения в полярных регионах Земли.

Произведенный 5 июня запуск стал седьмым в 2024-м для Electron.

В мае издание сообщило, что американская компания Rocket Lab часть пусков, которые должны были состояться в 2024-м году, планирует перенести на 2025-й.