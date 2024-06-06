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Военное обозрение

Лидер Буркина-Фасо: Мы разорвем все узы, которые держали нас в рабстве

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Источник изображения: topwar.ru

Африканский континент, где в свое время сильны были позиции Советского Союза, а затем, после его развала, западные страны (особенно Франция) попытались усилить свое влияние, вновь отдаляется от Запада и сближается с Москвой.

Ряд стран Африки в ходе своего визита посетил и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он побывал в Гвинее и Республике Конго, а затем прибыл в столицу Буркина-Фасо Уагадугу, где встретился со своим коллегой Карамоко Жаном Мари Траоре, а также с президентом Ибрагимом Траоре. Стороны договорились об открытии российского посольства в Буркина-Фасо и о сотрудничестве в военной сфере.

По итогам встречи с Лавровым лидер Буркина-Фасо сказал фразу, которая быстро распространилась по африканскому сегменту соцсетей и может быть девизом процессов, происходящих в последнее время в странах континента.

Мы разорвем все узы, которые держали нас в рабстве!

- заявил Траоре.

Напомним, что Буркина-Фасо была французской колонией и получила независимость в 1960 году. Однако влияние Парижа здесь ощущалось и до недавнего времени. Но в сентябре 2022 года в стране произошел переворот и к власти пришли военные во главе с капитаном Ибрагимом Траоре. Военное сотрудничество с Францией после этого было заморожено.

В прошлом году лидер Буркина-Фасо приезжал в Россию на саммит «Россия-Африка» и встречался с Владимиром Путиным.

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Страны
Буркина-Фасо
Гвинея
Конго
Россия
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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