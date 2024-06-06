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Военное обозрение

Финские истребители F/A-18 Hornet впервые присоединились к миссии НАТО «Air Policing» в Румынии

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Источник изображения: topwar.ru

Финляндия впервые после присоединения к НАТО примет участие в миссии «Air Policing», отправив свои истребители в Румынию. Как сообщили в пресс-службе финского Минобороны, самолеты вместе с обслуживающим персоналом уже прибыли на военно-воздушную базу «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца.

Финляндия отправила в Румынию семь истребителей F/A-18 Hornet из состава собственных ВВС, а также порядка ста человек инженерного и обслуживающего персонала. Самолеты примут участие в миссии НАТО «Air Policing» по охране воздушного пространства стран альянса в регионе Черного моря. Вместе с финнами патрулировать юг Европы будут британцы и румыны. Основная задача — перехват российских самолетов в случаях, предусмотренных внутренними документами военного блока.

Отмечается, что это первая в истории Финляндии миссия подобного рода после вступления в НАТО, но далеко не последняя. Командование альянса намерено активно привлекать финнов к различным тренировочным, учебным и условно боевым миссиям, направленным против России. Все это подается под соусом солидарности европейских стран на фоне «агрессивной России».

Усиление «Air Policing» НАТО в ответ на войну на Украине служит дополнительным доказательством солидарности союзников, а также важности этого инструмента сдерживания и уверенности

— говорится в сообщении альянса.

Усиленная «Air Policing» действует с 2014 года, она запущена в ответ на возвращение Крыма в состав России. Также ее действие распространяется на страны Прибалтики, но там самолеты дежурят на северных аэродромах.

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Страны
Россия
Румыния
Украина
Финляндия
Продукция
F-18
Проекты
NATO
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