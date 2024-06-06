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Военное обозрение

Испания разрабатывает САУ Donar на базе бронемашины Ascod

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Источник изображения: topwar.ru

САУ Donar на базе бронемашины Ascod

Испанская компания GDELS-SBS, подразделение General Dynamics (США), объединила усилия с франко-немецкой KNDS для разработки платформ на базе колесной бронемашины Piraña HMC 10x10 и гусеничной Ascod для размещения на них 155-мм гаубицы в рамках замены состоящих на вооружении Мадрида американских САУ M109.

Как предполагается, использование указанных шасси позволит совместить «отличную защиту и высокую мобильность» новых самоходок. В военном ведомстве пояснили, что соответствующие решения уже имеются «в железе»: компания KNDS представила артиллерийские системы AGM, размещенные на базе колесной бронемашины Piranha и вездехода Ascod.

Piraña AAC 10х10, как указывает разработчик, имеет четыре оси, что позволяет осуществлять разворот в пределах менее 18 метров. По его словам, бронемашина «сочетает в себе исключительную тактическую мобильность с превосходным огнем».

Источник изображения: topwar.ru

Артиллерийская система AGM на базе Piranha HMC 10x10

САУ Donar, разместившаяся на гусеничном шасси Ascod, уже прошла ходовые испытания и стрельбы в Германии, в ходе которых она «продемонстрировала высокую мобильность БМП, снаряженной 155-мм пушкой L52, и показала превосходные результаты с точки зрения управления, навигации и ведения огня».

Как можно предположить, замена для американских САУ M109 понадобилась в связи с планами Мадрида передать данные самоходки ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
США
Продукция
M109
Компании
General Dynamics
Проекты
Piranha
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