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ТАСС

Япония и Италия намерены усилить сотрудничество по обороне из-за СВО и влияния КНР

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Источник изображения: EPA-EFE/ TIM IRELAND

План будет охватывать период 2024-2027 годов и ежегодно будет включать "стратегический диалог" на уровне заместителей глав МИД

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Япония и Италия будут наращивать сотрудничество в сферах дипломатии, обороны и экономической безопасности в рамках предстоящего двустороннего плана взаимодействия на фоне растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и продолжающегося конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

По его информации, в феврале премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила японскому коллеге Фумио Кисиде разработать план двустороннего взаимодействия на ближайшие годы. Этот шаг, по данным источника, связан с тем, что Япония и европейские страны, включая Италию, укрепляют сотрудничество, прежде всего, в сфере безопасности "на фоне растущего военного и экономического влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе" и продолжающегося конфликта на Украине.

По словам источника, план будет охватывать период 2024-2027 годов и ежегодно будет включать "стратегический диалог" на уровне заместителей глав МИД. Ожидается, что о совместном плане взаимодействия на следующей неделе объявит премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Италию для участия в саммите стран Группы семи (G7) 13 июня. Источник добавил, что японо-итальянское взаимодействие будет также охватывать вопросы экономического и технологического развития, культурного обмена и сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

5 июня верхняя палата парламента Японии большинством голосов ратифицировала соглашение о совместной с Италией и Великобританией разработке новейшего истребителя. По данным агентства Киодо, стороны планируют выпустить его к 2035 году. Новый план, считает агентство, также подтвердит приверженность двух стран к развитию промышленного сотрудничества с использованием передовых технологий для реактивного самолета. 

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