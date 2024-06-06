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ТАСС

СМИ: Пентагон планирует использовать ИИ для обнаружения военных спутников

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

По словам директора компании по вопросам информации и ИИ Дилана Кеслера, речь идет о системе Agatha, способной на основе анализа траектории движения космических аппаратов выделять среди них те, которые используются в военных целях

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Управление перспективных исследований и разработок DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Минобороны США заключило контракт с компанией Slingshot Aerospace, специалисты которой утверждают, что разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную обнаруживать на орбите Земли военные спутники. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на директора компании по вопросам информации и ИИ Дилана Кеслера.

По его словам, система, получившая название Agatha, способна на основе анализа траектории движения космических аппаратов выделять среди них те, которые используются в военных целях, в том числе для ведения разведки. Кеслер утверждает, что благодарю этому методу удалось установить, что российский спутник "Луч" в 2015 году якобы целенаправленно приблизился к американским спутникам Intelsat для перехвата информации.

Кеслер добавил, что Пентагон обеспокоен увеличением спутниковых группировок РФ и КНР, так как некоторые из входящих в них космических аппаратов якобы могут нести военное оборудование. При этом для их обнаружения понадобятся еще более совершенные модели искусственного интеллекта, предположил американский специалист.

22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Пентагона, в котором утверждалось, что Россия могла вывести на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва неоднократно инициировала запрет на размещение какого-либо оружия в космосе, но Запад отверг эти предложения. 

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Китай
Россия
США
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