NI: российские ТОС-1А «Солнцепек» продемонстрировали разрушительную мощь на СВО

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, продемонстрировали разрушительную мощь. Особенности российского оружия назвали в публикации американского издания The National Interest (NI).

«Разработанная для уничтожения целей мощным высокотемпературным взрывом, ТОС-1А уже применялась на Украине, где была продемонстрирована ее разрушительная сила», — говорится в публикации.

По словам автора, термобарические боеприпасы «Солнцепека» создают облако пламени с температурой до 3000 градусов. Он отметил, что это позволяет превратить отдельные объекты противника в пар. Установка на шасси танка Т-72А может нести 24 снаряда калибра 220 миллиметров.

Ранее в ходе мероприятий, посвященных 45-летней годовщине со дня образования первой гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты в Саратовской области впервые показали ТОС-3 «Дракон» с удлиненным блоком направляющих.