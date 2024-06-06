В ВСУ пожаловались, что Запад затягивает с поставкой снарядов

По мнению артиллеристов, именно это привело к потере контроля над Авдеевкой, отмечает ERR

ВИЛЬНЮС, 5 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие заявили, что западные страны "чересчур" задерживают поставку снарядов, российская армия имеет значительное преимущество по их количеству и может применять их практически без перерыва. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR со ссылкой на бойцов ВСУ.

"Здесь у них [российской армии] значительное преимущество. Кажется, что у них неограниченный боезапас. Они постоянно производят стрельбу, и с неба постоянно что-то падает", - заявил украинский военнослужащий с позывным "Бизон".

Бойцы ВСУ указали, что сейчас они испытывают острую нехватку боеприпасов, чего, по их мнению, не было в 2023 году. "Тогда боеприпасов было гораздо больше. За одну ночь к нам могли прислать до 200 снарядов. Но сейчас уже не так", - отметил другой военнослужащий с позывным "Турист".

Гостелерадио со ссылкой на украинских военных отмечает, что Запад "неоправданно затягивает предоставление помощи Киеву", что, по мнению артиллеристов ВСУ, привело к потере контроля над Авдеевкой. "В Авдеевке, например, у нас вообще не осталось снарядов. Боеприпасы только начинают поступать к нам по капле. Не в том объеме, который нам нужен, но хоть что-то", - добавил украинский артиллерист.

Украинские военные и политики отмечали нехватку боеприпасов прошлой зимой и прошедшей весной. Причиной была приостановка поставок из США, одного из главных поставщиков военной продукции Украине. Приостановка была вызвана внутриполитическим противостоянием в США, где республиканцы несколько месяцев под разными предлогами отказывались одобрять новый пакет военной помощи Украине. Но в конце марта Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон сообщил о готовности вынести в Палате представителей вопрос о возобновлении помощи Киеву.

Президент США Джо Байден подписал 24 апреля утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю, а также Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.