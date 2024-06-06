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ТАСС

Писториус считает, что только РФ и Украина решают про свой диалог о мире

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

Министр обороны ФРГ также отметил, что пока война продолжается, Германия обязана поддерживать Киев

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что только Россия и Украина должны решать, когда им начинать переговоры об урегулировании конфликта.

"Мы все здесь готовы вести переговоры о любом мире, но мы не являемся стороной конфликта. Пока война продолжается, мы обязаны поддерживать Украину", - заявил он в Бундестаге, отвечая на вопросы депутатов.

"Украина и [президент России] Владимир Путин решают, когда будут переговоры о мире или прекращении огня", - говорит Писториус.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ на границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и продолжит специальную военную операцию. 

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