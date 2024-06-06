В Раде заявили о снижении объема безвозмездной помощи Украине от партнеров в пять раз

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отметил, что, несмотря на столь значительное сокращение международных грантов, доходы бюджета в годовом исчислении выросли

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Западные партнеры Киева за пять месяцев этого года перечислили Украине в пять раз меньше грантов, чем за аналогичный период прошлого года, однако доходная часть бюджета страны была компенсирована налоговыми поступлениями. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"По данным министерства финансов, в январе - мае 2024 года сумма грантов (безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета) составила 44,7 млрд гривен (примерно $1,1 млрд по курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС). Против аналогичного периода прошлого года она сократилась более чем в пять раз, или на 180,6 млрд гривен ($4,5 млрд). Если за пять месяцев 2023 года гранты составляли 31% в доходах общего фонда госбюджета, то за пять месяцев 2024 года только - 6%", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что, несмотря на столь значительное сокращение международных грантов, доходы бюджета в годовом исчислении выросли. Произошло это, отмечает депутат, благодаря повышению и перераспределению налогов. Он напомнил, что за это время был введен сверхналог на прибыль банков, перераспределен в пользу государственного бюджета военный НДФЛ, который раньше оставался в местных бюджетах, а также ускорены сроки выплаты части прибыли и дивидендов госкомпаниями.

На Украине, где второй год подряд составляют бюджет с рекордным дефицитом, признают, что большая часть получаемой от Запада финансовой помощи поступает в качестве кредитов. В частности, по данным главы Минфина Сергея Марченко, в прошлом году в виде безвозмездной помощи поступила только четверть полученных от западных доноров средств. Несмотря на это, утверждение новых программ помощи Украине проходит на Западе все сложнее, а партнеры призывают Киев развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

В ноябре 2023 года на Украине был разово введен сверхналог на прибыль банков. За 2023 год он составил 50%, в результате чего, по данным Минфина страны, банки заплатили в бюджет 73,5 млрд гривен ($1,8 млрд) налога, что в 10 раз больше, чем в 2022 году. В этом году ставку налога планируют понизить до 25%. При этом в стране ожидается повышение НДС на 2-3% и военного сбора с 1,5% до 5%, а также готовится повышение акцизов на табачные изделия и на топливо. Власти признают, что без повышения налогов даже с помощью от западных доноров они не смогут покрыть расходы бюджета.