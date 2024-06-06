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ТАСС

Военкор заявила, что французские солдаты не поддерживают отправку военных на Украину

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

Шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан отметила, что многие люди устали от войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Большинство французских военнослужащих не поддерживают отправку на Украину своих солдат, заявила ТАСС на полях ПМЭФ работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

"По поводу французских наемников и солдат, много людей во Франции не поддерживают этот шаг, многие люди устали от войны, устали видеть, что Франция бросает много денег "через окно" для ничего. Люди понимают, что если отправлять французских солдат, многие вернутся, извините, в гробиках - люди не хотят этого. Даже французские солдаты большинство не хотят, не поддерживают такой шаг. Я не вижу [вариантов], как они это сделают без бунта со стороны солдат и обычных людей", - сказала она.

В интервью ТАСС 8 мая Нэан сообщала, что почти уверена, что французские военные уже воюют на стороне ВСУ. По ее словам, это могут быть кадровые военные или бывшие военнослужащие французской армии. Она отмечала, что также на это может указывать то, что после удара по наемникам в Харькове в МИД РФ был вызван посол Франции.

Ранее Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что эти слова являются беспрецедентным новым витком напряженности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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Россия
Украина
Франция
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