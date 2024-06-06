Шойгу прибыл в Казахстан на заседание комитета ОДКБ и двусторонние переговоры

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алма-Ате Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.