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ТАСС

Писториус заверил, что Германия не станет на Украине "воюющей стороной"

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Министр обороны ФРГ отметил, что от Берлина зависит, какую роль он играет

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заверил, что Германия, несмотря на военную поддержку Украины, не станет стороной конфликта.

"Я могу вам совершенно ясно сказать, что, пока это будет в наших руках, мы не станем воюющей стороной", - сказал он в Бундестаге, отвечая на вопросы депутатов. "От нас зависит, какую роль мы играем. Совершенно ясно: мы не станем воюющей стороной", - повторил Писториус.

31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования ее оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт утверждал, что "в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории". По его словам, "для защиты от этих атак" можно использовать западные вооружения "в соответствии с международными правовыми обязательствами". Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией. Представитель кабмина Вольфганг Бюхнер выступил с утверждением, что правительство ФРГ не считает, что использование ее оружия "для защиты от России" в районе Харьковской области Украины делает Германию стороной конфликта.

Ранее Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу 30 мая.

Как написал 31 мая в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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