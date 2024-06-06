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ТАСС

В Роскосмосе заявили о востребованности на СВО спутниковой системы "Гонец"

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Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Гонец" является единственной российской низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Система спутниковой связи "Гонец" крайне востребована на СВО. Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и науке Александр Блошенко.

"У нас сегодня работает система "Гонец", она крайне востребована на СВО", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации, посвященного развитию спутниковой группировки РФ в целях устранения цифрового неравенства.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях. 

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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