В Роскосмосе заявили о востребованности на СВО спутниковой системы "Гонец"

"Гонец" является единственной российской низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Система спутниковой связи "Гонец" крайне востребована на СВО. Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и науке Александр Блошенко.

"У нас сегодня работает система "Гонец", она крайне востребована на СВО", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации, посвященного развитию спутниковой группировки РФ в целях устранения цифрового неравенства.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.