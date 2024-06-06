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ТАСС

Шойгу, Медведев и Дюмин будут курировать ОПК каждый по своему направлению

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Эта сфера очень обширна, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, помощник президента РФ Алексей Дюмин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) каждый по своему направлению, поскольку эта сфера очень обширна. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли заявленный президентом статус Шойгу как координатора работы в сфере ОПК лишение таких полномочий Медведева и Дюмина.

"Они продолжают курировать [работу в сфере ОПК], каждый по своему направлению, - отметил Песков. - Это очень объемная тема". "Все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами", - уточнил пресс-секретарь президента.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на разноплановость вопросов обеспечения армии техникой. Он подчеркнул, что необходим независимый координатор этой работы, которым станет секретарь Совета безопасности. Эту должность занимает Сергей Шойгу.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин был в середине мая назначен помощником президента. Путин отмечал, что на новом посту он будет помогать правительству и предприятиям ОПК в решении задачи обеспечения вооружением ВС РФ. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев с декабря 2022 года работает на должности первого зампредседателя военно-промышленной комиссии (ее глава - сам президент). Он уделяет приоритетное внимание новейшим вооружениям и их поставкам в войска. 

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Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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