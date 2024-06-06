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ЦАМТО

Сергей Лавров: связи России и Буркина-Фасо в военно-технической сфере развиваются

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Флаг страны Буркина-Фасо.

ЦАМТО, 5 июня. Россия и Буркина-Фасо развивают равноправное сотрудничество в военной сфере, а также в экономике, здравоохранении и других областях.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С приходом к власти президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре мы смогли полноценно раскрыть и продолжаем раскрывать потенциал взаимовыгодного равноправного сотрудничества в самых разных областях, включая экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование, военное и военно-техническое сотрудничество", – сказал С.Лавров на пресс-конференции с главой МИД страны Карамоко Жаном-Мари Траоре.

С.Лавров также сообщил, что Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны.

"Безусловно, мы развиваем военное, военно-техническое сотрудничество, поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок", – сказал С.Лавров.

Кроме того, по его словам, число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти. "Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров с очередным визитом, он регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться", – сказал С.Лавров на пресс-конференции.

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Страны
Буркина-Фасо
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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