Десантные корабли на воздушной подушке Балтфлота провели артиллерийские стрельбы в море

В качестве мишеней использовали осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из дивизионной самоходной гаубицы "Акация" калибра 152 мм с мыса "Таран"

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" и "Мордовия" Балтийского флота успешно выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским малоразмерным целям в полигонах Балтики, сообщила пресс-служба флота.

"Артиллерийские стрельбы проводились из пусковых установок системы "Огонь" калибра 140 мм (морской аналог системы залпового огня "Град") по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею противника, малоразмерным подвижным целям, обозначающим безэкипажные катера", - говорится в сообщении.

Экипажи десантных кораблей также выполнили артиллерийские стрельбы из автоматических установок АК-630 калибра 30 мм по имитированной воздушной цели. В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из дивизионной самоходной гаубицы "Акация" калибра 152 мм с мыса "Таран" в Калининградской области.

"Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях. В результате все мишени были успешно поражены", - отметила пресс-служба.

В ходе выполнения задач боевой подготовки экипажи МДКВП провели тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм, а затем осуществили переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье, уточнила пресс-служба.

"Евгений Кочешков" и однотипный с ним МДКВП "Мордовия" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке, они стоят на вооружении Балтийского флота. Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" предназначены для приема с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантников с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки он может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП проекта "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов планеты.