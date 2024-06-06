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В США запустили мелкосерийное производство новых десантных катеров

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Американская судостроительная компания Vigor объявила о запуске на верфи в Ванкувере (штат Вашингтон) мелкосерийного производства десантных катеров нового поколения MSV(L), предназначенных для переброски военной техники и военнослужащих США.

Как указывает Marine Link, компания Vigor получила первоначальный контракт от Минобороны США в 2017 году. Условия сделки предполагают поставку прототипа и дополнительно до 35 десантных катеров нового типа в течение десяти лет.

Десантный катер MSV(L), США

Vigor


Первый MSV(L) заложили в сентябре 2019 года и спустили на воду в 2022 году. После прохождения испытаний в 2023 году Vigor передала катер военным и приступила к планированию мелкосерийного производства.

По заявлению компании, в следующие пять лет реализация программы обеспечит 180 рабочих мест, а суммарная стоимость поставки составит около 1 млрд долларов.

Новые суда MSV(L) (Maneuver Support Vessel Light) должны заменить десантные катера типа LCM-8, использующиеся со времен войны во Вьетнаме. LCM-8 не способны перевозить часть современного оборудования из-за возросшей массы. Предполагается, что разработанные с увеличенной грузоподъемностью, повышенной скоростью и маневренностью, а также улучшенной осадкой, катера MSV(L) позволят Вооруженным силам США действовать более динамично в прибрежных районах, на реках и внутренних водных путях.

Длина MSV(L) составляет 35,6 метра. Катер сможет развивать скорость до 21 узла с полной загрузкой (30 узлов – без груза). Дальность плавания – 360 морских миль при полной загрузке. Экипаж – 8 человек.

Катер предназначен для перевозки до 82 тонн полезной нагрузки. Таким образом, MSV(L) сможет брать на борт один танк M1 "Абрамс" в боевом снаряжении, две боевые машины "Страйкер" или четыре легкие тактические бронемашины. Возможны и другие конфигурации полезной нагрузки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
M1 Abrams
Stryker
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