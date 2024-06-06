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Стойкость российского «Шмеля» к помехам повысили

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Кадр: Telegram-канал «Ростех»
Кадр: Telegram-канал «Ростех».

Стойкость робота-сапера МГР-4 «Шмель» к помехам повысили

Российские конструкторы повысили стойкость робота-сапера МГР-4 «Шмель» к помехам, которые создают системы радиоэлектронной борьбы. Особенности усовершенствованной версии назвал заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по продвижению гражданской продукции Александр Дерновой, передает ТАСС.

«Во время испытаний МГР-4 в Донбассе "Шмель" работал со сбоями связи. Мы учли все эти факторы, и уже в феврале испытания на том же полигоне прошли без провалов связи. В качестве средства, позволяющего обеспечить связь машины и пульта управления в сложной радиочастотной обстановке эфира, введен дополнительный (резервный) канал связи», — сказал он.

Также конструкторы применили новые гидромоторы передвижения и насоса привода молоткового вала. Дерновой отметил, что это позволило повысить проходимость машины.

В конце мая холдинг «Высокоточные комплексы» начал новый этап опытной эксплуатации МГР-4 «Шмель». В ходе испытаний машину используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах. МГР-4 построен на базе мини-погрузчика Аnt-1000. Машина получила лебедку и молотковый трал для ликвидации противопехотных мин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
Робот
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