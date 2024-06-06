Украина близка к тому, чтобы нарушить главную красную линию Путина (Newsweek, США)

Эксперт Фасола: Россия способна нанести удары по Польше в ответ на решение США

В ответ на атаки западным оружием Россия обязательно примет контрмеры, заявил Newsweek эксперт Николо Фасола. По мнению аналитика, когда истинные красные линии Москвы будут нарушены, она перейдет к "ударам другого рода". Под прицелом могут оказаться украинские объекты в Польше.

Брендан Коул (Brendan Cole)

Призывы Киева к США разрешить бить на территории России американским оружием усилились за последний месяц, поскольку войска Москвы добились успехов под Харьковом, а Украина не смогла остановить ракеты, нацеленные на ее северо-восточный регион.

Комментарий госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Вашингтону пришлось “адаптироваться и приспосабливаться” к условиям конфликта, отражает его приверженность дальнейшей военной помощи Украине.

От подаренных ракет "Джавелин" (Javelin) и "Стингер" (Stinger )США постепенно перешли к ракетным системам залпового огня "Хаймарс" (HIMARS), танкам "Абрамс" (M1 Abrams), а вскоре и другие страны начнут поставлять самолеты F-16 американского производства. При этом глубокие удары, в том числе с помощью армейских тактических ракетных систем наземного базирования "Атакамс" (ATACMS) для Украины по-прежнему исключены — это говорит о том, что администрация Байдена по-прежнему опасается эскалации.

Кремль подает свою спецоперацию как опосредованный конфликт с НАТО и постоянно упоминает в ходе конфликта некие красные линии — вплоть до ядерного удара в случае появления экзистенциальной угрозы государству (при этом никаких четких критериев, что под этим понимается, озвучено не было).

Возникают вопрос: где же пролегает красная линия Кремля в отношении западной помощи Киеву?

Пока что Путин так и не выполнил обещаний наказать Запад в военном отношении за поддержку Украины, но чем он ответит в перспективе и где простираются его красные линии, остается неясным — особенно с учетом его майского заявления о ядерных учениях. "Ньюсуик" обратился в Кремль за комментариями, но ответа не получил.

“Для России наступит момент, когда ее подлинные красные линии будут нарушены, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры, — считает Николо Фасола, автор книги “Переосмысление стратегической культуры России: русский путь войны”. — Это будет иметь стратегические последствия, поскольку Россия может счесть это значительным шагом на пути эскалации”.

“Россия может нанести удары другого рода по самым разным целям, и потенциально даже по украинским объектам на территории Польши, — сказал он. — Или пойти на демонстрационное применение тактического ядерного оружия”.

Угроза возмездия

Однако Фасола, научный сотрудник Болонского университета, считает, что русские “боятся эскалации не меньше нашего”, и именно поэтому опасения Запада насчет российской эскалации за последние пару лет так и не сбылись.

23 мая МИД России заявил, что Москва нанесет ответные удары по объектам Великобритании, если Украина будет использовать британское оружие для ударов по территории России.

Мэтью Хох, заместитель директора организации Eisenhower Media Network (EMN), которая стремится к тому, чтобы сделать мир и дипломатию приоритетами американской внешней политики, сказал, что эта угроза может коснуться и американского оружия.

“Это будет означать удары по объектам на Украине, где войска НАТО будут обучать украинские войска или помогать командным задачам”, — сказал он журналу Newsweek.

“Это будет означать уничтожение разведывательных самолетов и беспилотников НАТО, это будет означать уничтожение логистики и транспортных средств НАТО, которые доставляют на Украину оружие и материалы”, — добавил он.

В марте Хох, отставной капитан Корпуса морской пехоты США, предупредил Совет Безопасности ООН об опасности эскалации украинского конфликта. В интервью Newsweek он сказал: “Основная опасность заключается в том, что если это оружие с Запада поразит гражданскую цель — скажем, школу, полную русских детей — то какова будет реакция России?”.

“Не думаю, что Россия пойдет так далеко, чтобы атаковать западные военные объекты за пределами Украины, — сказал он. — Не думаю, что русские захотят такой эскалации, так как выгоды от применения такого оружия малы, а риски, наоборот, неоправданно велики”.

Анализ сообщений Кремля от независимого российского издания “Агентство”* в октябре 2023 года, показал, что за предшествующий месяц российские власти практически отказались от речевых оборотов “красные линии” и “удары по центрам принятия решений” в своих угрозах Западу и Украине.

“Поскольку Путин считает Крым территорией России, эта красная линия уже нарушена”, — отметил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Файнтух, имея в виду неоднократные украинские удары по объектам на полуострове, занятом российскими войсками с 2014 года.

“Те же объекты, что сейчас поражаются в Крыму, могут стать целями в Белгородской, Брянской, Курской и других соседних областях, — сказал он "Ньюсуик". — Что Москва действительно может предложить, кроме того же, что и прежде, только в большем объеме?”. Эти приграничные регионы уже подверглись ударам, за которые Киев отказался брать на себя прямую ответственность.

Файнтух считает, что волна необъяснимых пожаров на объектах в странах НАТО, в которых многие винят Москву, показывает масштабы диверсий, на которые могла бы пойти Россия.

“Мы уже видели, как Россия отрабатывала применение тактического ядерного оружия. Маловероятно, что Россия нанесет кинетический удар по стране НАТО обычными средствами — и, что еще важнее, так, чтобы за это можно было возложить ответственность”, — считает Файнтух.

Тяжелые планирующие бомбы

В результате смены курса в Вашингтоне Украина получила возможность бить по российским войскам и элементам управления, артиллерии, тыловому обеспечению, подразделениям противовоздушной обороны и, возможно, боевой авиации на российской территории под Харьковом.

“Что действительно изменило расстановку сил, так это переход России на тяжелые планирующие бомбы”, — заметил Файнтух.

“Они дешевы, доступны, и их практически невозможно сбить после сброса. Единственный реальный способ остановить эти атаки — уничтожить бомбардировщики в небе — или, что еще лучше, пока они еще не взлетели. И вот тут-то и поможет западное оружие”, — считает Файнтух.

“Украине необходимо нанести удары туда, где размещаются эти бомбы на территории России. Этой цели и послужат истребители”, — добавил Файнтух.

До смены курса в Вашингтоне такие союзники по НАТО, как Польша, Германия и Франция, уже разрешили Киеву использовать поставленное для ударов по России. Научный сотрудник оборонного исследовательского центра GLOBSEC в Словакии Роджер Хилтон сказал, что решение администрации Байдена продиктовано шаткой ситуацией с безопасностью в Харьковской области.

“В противном случае Киеву пришлось бы перебрасывать дефицитную живую силу, а это чревато риском ненужных и необратимых потерь”, — объяснил он "Ньюсуик".

Однако смена курса союзников по НАТО станет лишь дополнительным фактором, “но не решающим, учитывая давнее стремление Вашингтона не допустить третьей мировой”, сказал Хилтон. “Поэтому можно рассчитывать, что по мере затягивания конфликта европейские страны будут и дальше опережать Америку в реализации неоднозначных политических решений, которые рискуют спровоцировать Россию”, — заключил он.

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* Организация, выполняющая функции иностранного агента