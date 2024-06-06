МИД Италии подтвердил намерение поставить Украине второй комплекс ПВО SAMP/T

ЦАМТО, 5 июня. Италия отправит на Украину второй зенитный ракетный комплекс средней / большой дальности SAMP/T франко-итальянской разработки в ответ на настоятельные призывы Киева усилить защиту от российских ракетных ударов.

Об этом, как сообщает Armyrecognition.com, 3 июня завил государственному телеканалу Rai министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В 2023 году Рим и Париж совместно поставили Украине первую систему SAMP/T. "Мы отправим второй комплекс SAMP/T, запрошенный Украиной", – заявил А.Таяни телеканалу Rai, подтвердив, таким образом, сообщения СМИ.

Комплекс ПВО SAMP/T будет включен в девятый пакет помощи Украине, который в настоящее время готовится Италией.

А.Таяни не уточнил сроки передачи SAMP/T. Все предыдущие поставки Италией ВиВТ Украине держались в строгом секрете. Точный перечень отправленного на Украину оружия правительство не раскрывает вплоть до настоящего времени.

Газета Corriere della Sera 3 июня также сообщила, что правительство Италии может одобрить новые поставки по итогам саммита "Большой семерки" (G7), который Италия проведет с 13 по 15 июня.

Как уже сообщал ЦАМТО, в начале февраля 2023 года в ходе визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оказать Украине военную помощь, включая поставку совместно с Италией зенитного ракетного комплекса SAMP/T. В ходе проведенной в рамках Парижского авиасалона конференции по противовоздушной обороне Европы Э.Макрон 19 июня 2023 года объявил, что система SAMP/T развернута и применяется для защиты ключевых объектов на Украине. Количество поставленных ПУ в составе ЗРК не раскрывалось.

Министерство иностранных дел Италии 21 декабря 2023 года сообщило, что Рим продолжит реализацию проекта поставки Киеву ЗРК SAMP/T. В пресс-релизе итальянского внешнеполитического ведомства также сообщалось, что совет министров Италии санкционирует продолжение поставок вооружения, транспортных средств и предметов снабжения Вооруженным силам Украины до конца 2024 года с возможностью пролонгации до 2025 года.

В итальянской прессе тогда сообщалось, что предстоящие пакеты военной помощи Италии на Украину находятся на рассмотрении комитета по разведке под председательством бывшего министра обороны Лоренцо Герини. Основное внимание в рамках оказания помощи уделяется системам противовоздушной обороны, в частности, системам SAMP/T.

ЗРК SAMP/T предназначен для борьбы с крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами, а также тактическими баллистическими ракетами. Он представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий разработанную компанией MBDA ракету "Астер-30" (в версии большой дальности). Двухступенчатая твердотопливная ЗУР массой 450 кг развивает скорость до 4,5М и способна поражать цели на дальностях до 120 км и высотах от 50 м до 20 км.