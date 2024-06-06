Германия приняла решение поддержать европейский Airbus заказом дополнительной партии истребителей Eurofighter Typhoons

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Немецкое правительство наконец-то озаботилось проблемами Бундесвера, а не Украины, объявив о планах по закупке дополнительной партии новых истребителей. С соответствующим заявлением выступил Олаф Шольц.
Немецкий канцлер посетил международную авиационную выставку ILA Berlin, где анонсировал закупку истребителей для немецких Люфтваффе. Речь идет о самолетах Eurofighter Typhoons в количестве 20 единиц. По словам Шольца, Германия планирует поддержать европейского производителя самолетов Airbus на фоне конфликта на Украине, поскольку Европе нужны собственные вооружения.
— заявил немец.
Напомним, что истребителями Eurofighter немцы намерены заменить устаревшие самолеты Tornado. По имеющимся данным из открытых источников, на сегодняшний день в составе Люфтваффе числится 138 истребителей Eurofighter, но не все из них находятся в боеготовом состоянии.
Кроме того, Германия закупает у США 35 истребителей пятого поколения F-35, которые возьмут на себя роль носителей ядерного оружия в ВВС Германии. Решение было принято в 2022 году, первые самолеты прибудут в ФРГ в 2028-м.