Почему Зеленский сам не сможет вести переговоры о мире (Responsible Statecraft, США)

RS: Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за украинских националистов

Переговоры о прекращении военных действий — это желательный и привлекательный выход для Украины, пишет RS. Однако по ряду причин Зеленский их отвергает. Выход есть: надо выйти за рамки двусторонних переговоров и начать движение к новой, всеобъемлющей архитектуре европейской безопасности.

Тед Снайдер

Вооруженный конфликт стал настоящим кошмаром для народа Украины. Сотни тысяч украинских солдат убиты и ранены, инфраструктура разрушена, а окружающая среда отравлена. Шансы Украины на достижение желаемых целей уменьшаются с каждым днем, и каждый день она теряет все новые территории.

Многие события, приведшие к началу и затягиванию военных действий, создают особенно серьезные преграды на пути выхода из конфликта.

Поскольку Владимир Зеленский во время вооруженного конфликта досыта накормил народ Украины обещаниями об огромных достижениях, ему очень трудно вести переговоры о прекращении боевых действий, успехов по результатам которых будет гораздо меньше.

Зеленский вел Украину за собой на всем протяжении военных действий, но вывести страну из них он вряд ли сумеет. Чтобы приободрить украинцев и украинских союзников, Зеленский пообещал, что Украина не только вернет свои территории до довоенных границ, но и освободит всю территорию в пределах границ 2014 года, включая Донбасс и Крым. И Зеленскому будет чрезвычайнотрудно вести переговоры о прекращении военных действий, не только не вернув эти территории, но и потеряв новые.

Еще хуже другое. Зеленскому будет сложно даже попытаться договориться об окончании конфликта, ведь он своим указом постановил, что Украина не станет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Даже если Зеленский перестроится и отменит запрет на переговоры, а также сохранит для Украины лучший вариант развития событий, его отговорят от этого те самые ультраправые националисты, которые убедили отказаться от мирной повестки, выдвинутую им во время предвыборной кампании до начала военных действий.

Зеленский одержал убедительную победу над Петром Порошенко на выборах в 2019 году, пообещав претворить в жизнь Минские соглашения и начать движение к миру с Россией. Но его столкнуло с этой платформы активное противодействие на Украине и отсутствие поддержки со стороны политического Запада.

Лидеры ультранационалистов бросили вызов Зеленскому и предупредили, что если он объявит о прекращении огня и выполнит свои предвыборные обещания, это приведет к протестам и волнениям. Они даже угрожали ликвидировать его, что намного серьезнее. Основатель военизированной организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош** пригрозил Зеленскому, что если тот выполнит свои предвыборные обещания, он "лишится жизни". "Он будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые погибли во время революции и военных действий. И очень важно, чтобы он это понял", — заявил Ярош**.

Во время презентации 12 марта 2020 года, на которой было объявлено о создании Зеленским "Национальной платформы за примирение и единство", большая группа людей из батальона "Азов"*** швырнула на землю советника Зеленского Сергея Сивохо.

Если Зеленский вернется к своей довоенной платформе после всех смертей и разрушений, которые принес этот вооруженный конфликт, он столкнется с таким же сопротивлением со стороны тех же самых группировок, но теперь оно будет усилено этими разрушениями.

Зеленского может заменить президент мирного времени, у которого меньше негативного багажа. Но украинское законодательство запрещает проведение выборов, когда действует военное положение, а его никто не отменял. Зеленский исключил проведение выборов. В условиях военных действий провести голосование будет сложно, и к тому же многие украинцы уже покинули страну. Проведенный в феврале 2024 года опрос показал, что 49% украинцев решительно против проведения выборов прямо сейчас, а 18% скорее против их проведения. Правда, при проведении опроса возникла методологическая проблема, потому что в нем не участвовали жители восточных регионов и те, кто уехал с Украины.

Вывод таков. Зеленский сейчас никуда не уйдет, но без помощи со стороны ему будет трудно договариваться о прекращении военных действий. Такую помощь ему могут оказать Соединенные Штаты и их западные партнеры. Зеленскому вряд ли хватит политической воли, чтобы отказаться от своих максималистских обещаний в условиях, когда ему грозят расправой ультранационалисты. Но у него будет больше шансов сделать это, если он сможет сказать: западные державы, обещавшие оказывать ему поддержку в достижении этих целей столько, сколько понадобится, сейчас принуждают его к переговорам об окончании военных действий. Тогда ответственность можно будет переложить на США.

Но захотят ли Соединенные Штаты брать на себя эту ответственность? Президент США Джо Байден с самого начала представляет конфликт на Украине как "великую битву за свободу, битву между демократией и самовластием". США настаивают на поддержке боевых действий против России в защиту "основополагающих принципов", включая тот, который гласит, что "каждая страна имеет суверенное право самостоятельно решать, с кем она будет выстраивать свои альянсы и партнерства".

Признание неспособности изгнать Россию с Украины, отстоять право НАТО на расширение и право Украины на вступление в альянс может быть воспринято как удар по репутации Байдена, по американской гегемонии и по НАТО.

Переговоры о прекращении военных действий — это желательный и привлекательный выход для Украины.Дипломатические переговоры возможны, и это доказал весьма успешный переговорный процесс в Стамбуле, начатый в первые недели российской военной операции. Независимые источники, в том числе, Wall Street Journal, Die Welt, Сэмюэл Чарап из корпорации RAND и Сергей Радченко из Университета Джона Хопкинса, подтвердили существование подписанного по результатам этих переговоров проекта договора, потому что видели его.

На этих переговорах "почти удалось заключить соглашение об окончании военных действий", написали Чарап и Радченко в своем анализе текста договора. "Киев и Москва в основном согласовали условия окончания военных действий, — сообщает Die Welt. — Открытыми остаются всего несколько пунктов".

Участвовавший во встречах в Стамбуле член украинской делегации Алексей Арестович** говорит, что переговоры были успешными, а их результаты можно было воплотить в жизнь. По его словам, стамбульское соглашение было готово на 90%. "Мы даже открыли бутылку шампанского", — сказал он.

Но из-за успеха этих дипломатических переговоров будущие переговоры чрезвычайно затруднены. После двух лет военных действий, смертей, разрушений, нарушения нормального уклада жизни и утраты территорий Украине (и США) будет очень сложно согласиться на условия, которые по сути дела такие же, каких Киев добился до конфликта.

Но есть другой путь, который позволит преодолеть многие из этих препятствий. Дипломатические переговоры можно расширить, не ограничивая их переговорами между Россией и Украиной.

Некоторые аспекты дипломатического урегулирования должны решить проблемы между Россией и Украиной. Это вопрос территорий, вопрос ограничения численности вооруженных сил Украины и защита этнических меньшинств в обеих странах. Но для многих проблем можно найти более масштабное, глобальное решение. Путин недавно заявил, что будущие переговоры должны охватывать не только меры безопасности между Россией и Украиной, но и всеобъемлющую структуру европейской безопасности.

"Мы открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы, — сказал Путин в мае. — Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России".

Вместо этого экспансия ведомого Америкой и враждебного по отношению к России военного альянса поглощает Европу и выводит НАТО на границы России. Настойчивое стремление защищать эту привилегированную структуру безопасности способствовало разжиганию вооруженного конфликта на Украине. Решение этих проблем позволит найти более действенный и надежный выход из конфликта.

Вместо того, чтобы увеличивать НАТО и расширять ее границы до российского порога, исключая Москву и враждуя с ней в этом конфликте, можно направить дипломатическую энергию на создание новой, всеохватывающей структуры европейской безопасности, с которой Россия будет сотрудничать.

В случае возникновения такой структуры у Украины исчезнет потребность во вступлении в НАТО. У Украины и США исчезнет необходимость признавать право на вступление в альянс. У Америки исчезнет необходимость подтверждать двусторонние гарантии безопасности с Украиной, которые она не хочет подписывать, так как из-за них США могут втянуться в войну с Россией, если та снова начнет боевые действия на Украине. Наконец-то в Европе появится надежда на мир и на улучшение отношений по обе стороны Атлантики.

Такие международные переговоры свободят Зеленского от персональной ответственности. Появится достаточно сил, чтобы противостоять возражениям ультранационалистов. Эти переговоры можно будет правдиво представить как победу США, а не как отказ от "основополагающих принципов". И в этом случае удастся избежать сравнений с переговорами в Стамбуле, потому что новые переговоры выйдут за их рамки.

Как этого добиться? Что ж, это самое сложное. Но, наверное, есть выход из вооруженного конфликта на Украине, который даст Украине, России, США и Европе то, чего они хотят. Выход в том, чтобы перешагнуть за рамки переговоров о вооруженном конфликте между Россией и Украиной и начать переговоры, которые будут включать эту повестку, но станут гораздо шире и масштабнее, поскольку их целью будет создание всеобъемлющей архитектуры глобальной безопасности.

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.

** внесен в РФ в список экстремистов и террористов, прим. ред.

*** запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.