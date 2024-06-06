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Известия.ru

Военный эксперт назвал угрожающими России учения НАТО в Балтийском море

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER

Военный эксперт Михайлов: цель учений НАТО в Балтийском море — запугать Россию

НАТО постоянно угрожает северо-западным регионам России, учения BALTOPS-24 имеют такую же цель. Таким мнением 5 июня с «Известиями» поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Так он прокомментировал информацию о начале масштабных натовских учений BALTOPS 24 в Балтийском море. Литовская сторона ожидает более 30 военных кораблей союзников по НАТО, более 4 тыс. военных моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других специалистов Военно-морских сил.

Михайлов указал на то, что Североатлантический альянс проводит плановые учения, однако нужно понимать, в какой геополитической реальности это происходит.

«Вопрос наших северо-западных территорий очень серьезный, потому что противник постоянно ставит под угрозу наши границы. Коллективный Запад неоднократно через своих различных спикеров предлагал перекрыть для России выход в Балтику, перекрыть транспортный коридор в Калининград и так далее. При этом противник наращивает свою активность в этом регионе вследствие повышенной лояльности прибалтийских стран и стран Восточной Европы», — сказал он.

Эксперт отметил, что коллективный Запад крайне недоволен активизацией сил РФ на ее северо-западных территориях.

«В северо-западных регионах России (в Архангельской, Мурманской областях), где у нас дислоцируются очень серьезные авиационные контингенты, в том числе противоракетные комплексы, комплексы противовоздушной обороны. И, конечно, Калининград, который сам по себе как форпост нашей страны, находится в восточной части Европы, и поэтому из Калининградской области мы мониторим воздушное пространство Балтики и континентальную часть Европы», — сказал он.

По мнению Михайлова, НАТО в ходе учений BALTOPS-24 будет отрабатывать различные сценарии нанесения ударов по территориям России и Белоруссии.

В конце апреля финский политик, директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду.

До этого, в феврале, посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИДа Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. Также дипломат заявил, что Балтийское море после вступления Швеции в Североатлантический альянс якобы стало внутренним морем НАТО.

Комментируя это высказывание, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления о «нейтрализации» Калининграда, а также расширение НАТО являются поводом для беспокойства и основанием для принятия дополнительных мер. Он добавил, что Калининград является частью России, расположенной на Балтике, и так будет всегда.

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