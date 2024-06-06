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РИА Новости

Есть риск. В Германии опасаются решения Шольца по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Политик Вагенкнехт: удар ВСУ немецким оружием по России перенесет бои в Германию

МОСКВА, 5 июня/ Радио Sputnik. Боевые действия могут переместиться на территорию Германии из-за решения канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить Украине наносить удары по территории России немецким оружием, заявила политик Сара Вагенкнехт.

"Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии", – приводит РИА Новости слова выступления немецкого политика, выложенные на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.

Ранее Вагенкнехт назвала Шольца "угрозой для безопасности Германии" и выразила надежду, что немецкое правительство начнет ставить благополучие и сохранность страны на первое место.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт 31 мая заявил, что Германия солидарна со всем остальным Западом в том, что Киев может использовать западное оружие "для отражения атак" в Харьковской области.

Радио Sputnik писало, какое требование выдвинули Шольцу в бундестаге.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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