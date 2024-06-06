Эксперт: поставки оружия Киеву без четкой стратегии несут экзистенциальную угрозу Западу

Экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле заявил, что разрешение ударов западным оружием по территории РФ не будет иметь для нее существенных последствий

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Продолжение поставок вооружений Киеву в отсутствие четкой стратегии несут Западу экзистенциальную угрозу, а разрешение ударов западным оружием по территории РФ не будет иметь для нее существенных последствий. Такое мнение выразил полковник армии ФРГ в отставке, экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле в авторском материале для портала Focus online.

Он отмечает, что некоторые западные политики и СМИ в контексте украинского конфликта "продвигают использование вооружений, войск и авиации без достаточного осмысления". По оценке эксперта, такой подход несет большие риски на фоне недостаточной обороноспособности стран НАТО. В силу этого дальнейшие поставки оружия для Украины могут обернуться для Запада "экзистенциальной угрозой".

"[У ФРГ] нет козырей, как и у НАТО, поскольку кроме США, НАТО - это мы [Германия]. А у нас практически нет значимых военных возможностей", - пишет Тиле, сравнивая конфронтацию России и Североатлантического альянса с игрой в покер.

Он также отмечает, что поставки вооружений Киеву негативно сказываются на экономике и военно-промышленном комплексе западных стран, истощая их запасы вооружений и боеприпасов. При этом, по мнению Тиле, для Москвы, при ее военной мощи, разрешение на применение поставляемого Западом оружия по территории РФ не несет значимых последствий и не сможет переломить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. По словам Блинкена, речь идет только об ударах по районам России близ Харькова. При этом он, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров ФРГ заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы, подчеркнул Путин. Он предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также указал, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.