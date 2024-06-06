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Военное обозрение

НАТО начинает крупномасштабные учения на Балтийском море, в которых впервые примет участие Швеция

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Источник изображения: topwar.ru

«Миролюбивый» Североатлантический альянс продолжает все чаще проводить военные учения поблизости от российских границ. На этот раз крупные учения начинаются сегодня в акватории Балтийского моря.

Учения под названием Baltic Operations (BALTOPS) ежегодно проводятся НАТО с 1971 года. Однако на этот раз границы альянса на Балтике значительно расширились за счет Финляндии и Швеции, которая впервые примет в них участие в этом году.

В прошлогодних учениях BALTOPS принимали участие 6000 военнослужащих, 50 кораблей и более 45 самолетов из двадцати стран НАТО. В нынешних маневрах примет участие такое же количество стран блока, но боевой состав будет несколько отличаться. По некоторым данным, в учениях BALTOPS 24 будет задействовано до 9000 военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов.

По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море

- заявили в пресс-службе Вооруженных сил Литвы.

В ходе маневров будет отрабатываться широкий спектр военно-морских операций от морского десантирования и использования морских дронов до деятельности ПВО и противолодочного противодействия.

Основной страной, где будут размещены натовские силы, будет, очевидно, Литва, так как ранее глава Минобороны страны Лауринас Кащюнас объявил, что они готовы принять до десяти тысяч военнослужащих из стран альянса.

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Страны
Литва
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Военные учения
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