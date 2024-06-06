Колумбия не намерена отказываться от парка вертолетов Ми-17

ЦАМТО, 5 июня. Колумбия намерена сохранить парк вертолетов Ми-17 российского производства, так как их техническое обслуживание обходится значительно дешевле, чем американских UH-60A/L "Блэк Хок".

Как сообщает Infodefensa.com, выступая перед Комиссией II (Национальная оборона и Вооруженные силы) Палаты представителей Национального конгресса, министр обороны Колумбии Иван Веласкес заявил, что страна ведет переговоры с базирующимися в США и Мексике компаниями, чтобы иметь возможность реализовать процедуры технического обслуживания вертолетов типа Ми-17-1В, Ми-17МД, Ми-17-В5.

Решение Колумбии мотивировано временной приостановкой действия последнего контракта, подписанного с российской компанией National Aviation Service Company SA (NASC), транзакции с которой были заблокированы в 2023 году международной банковской системой SWIFT, что сделало невозможным исполнение условий договора.

И.Веласкес проинформировал комиссию, что в период с 2021 по 2022 год с NASC было подписано два контракта. Первый выполнен и завершен в сентябре 2022 года. Однако второй был прерван с нулевой процентной долей физического исполнения из-за невозможности продвижения работ по его реализации из-за действующих санкций.

Тем не менее, Колумбия в очередной раз подтвердила свое намерение сохранить парк средних транспортных вертолетов Ми-17, стоимость обслуживания которых значительно ниже, чем американских UH-60A/L. Для этого колумбийское руководство будет прибегать к схеме заключения контрактов с американскими и мексиканскими поставщиками услуг по техническому обслуживанию, имеющими необходимый опыт по обслуживанию российских машин. При этом учитывается, что значительное количество эксплуатируемых в Латинской Америке вертолетов российского производства используются не только вооруженными силами, но также государственными и коммерческими операторами.

Как сообщило в марте издание Defensa.com, Колумбия столкнулась с серьезным кризисом в эксплуатации имеющегося парка вертолетов Ми-17 российского производства в результате конфликта между Украиной и Россией.

Ситуация привела к тому, что из-за нехватки запасных частей, необходимых для технического обслуживания, более 50% парка вертолетов Ми-17 была поставлена на консервацию. Тем не менее, президент Колумбии Густаво Петро отказался передать эти вертолеты США для отправки на Украину.

Как было заявлено, законсервированные Ми-17 исправны или могут быть подготовлены к эксплуатации в очень сжатые сроки.

По состоянию на март 2024 года из 20 вертолетов Ми-17, которыми располагали ВС Колумбии, 11 машин находились на консервации. Ожидалось, что в декабре 2024 года эту процедуру пройдут еще два вертолета Ми-17. Если текущая ситуация сохранится, скорее всего, к 2027 году все Ми-17 будут законсервированы.

Командир 32-й авиационной бригады полковник Хулиан Ринкон пояснил Infodefensa.com, что процесс консервации Ми-17 является частью планового технического обслуживания и заверил, что армия не потеряет свои оперативные возможности. Он подчеркнул, что на данный момент в войсках интенсивно используются вертолеты UH-60 "Блэк Хок" для компенсации летных часов и операций, выполняемых Ми-17, пока решается вопрос с получением для них запчастей.

Отвечая на вопрос о текущей ситуации, министр обороны Колумбии И.Веласкес подтвердил, что "существует определенное количество вертолетов, которые фактически находятся на консервации, чтобы предотвратить ухудшение их состояния". При этом он выразил уверенность в том, что "нам удастся разрешить ситуацию, в которой мы оказались из-за технического обслуживания, которое должны были выполнять российские компании".

Со своей стороны, СВ Колумбии искали выход, чтобы удовлетворить потребность в запасных частях и поддерживать вертолеты в исправном состоянии. Кроме того, изучались и другие варианты, такие как возможность получения из США дополнительных вертолетов UH-60 для выполнения задач, возложенных на российские вертолеты. С этой целью с Министерством обороны были проведены рабочие совещания, которые ставили перед собой цель поиска "жизнеспособных" решений. В том числе, была проанализирована возможность демилитаризации Ми-17 и перспектива найти для них запасные части на гражданском рынке.

На сегодняшний день в составе командования армейской авиации Сухопутных войск Колумбии (DAVAA) имеется 19 вертолетов Ми-17, из которых восемь (регистрационные номера EJC-3375, 3382, 3383, 3384, 3386, 3389, 3390 и 3397) находятся в рабочем состоянии и могут налетать в совокупности 2566 часов в течение 2024 года (с учетом недавней потери номера 3395), еще девять (EJC-3379, 3387, 3388, 3391, 3392, 3394, 3396, 3398 и 3399) находятся на консервации. Два других (EJC-3378 и 3385) повреждены, однако входят в годовой план консервации, то есть подлежат восстановлению при наличии запчастей.