Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 наметили на 9 июля

Его планировали еще в 2020 году, однако неоднократно переносили

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается осуществить первый испытательный запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 девятого июля. Об этом сообщил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер, слова которого приводит агентство DPA.

"Запуск ознаменует собой новую эру автономных и универсальных европейских космических аппаратов", - сказал он на авиасалоне ILA в Берлине.

В ноябре 2023 года Ашбахер на пресс-конференции заявил, что агентство рассчитывает запустить новую ракету период с 15 июня по 31 июля 2024 года. Он отметил, что первый полет будет тестовым и не будет преследовать задачу вывода большого объема оборудования на орбиту. Глава компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль уточнил, что до конца 2024 года планируется осуществить два запуска этой ракеты, однако в будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. В ближайшие годы они заменят тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру во Французской Гвиане с 1996 по 2023 годы. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонн груза. Первый запуск был запланировал еще в 2020 году, однако неоднократно переносился.