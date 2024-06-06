Airbus представил концепт «ведомого» беспилотника для истребителя Eurofighter

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Компания Airbus Defence and Space представила концепт нового БПЛА Wingman Nex-Gen, предназначенного для сопровождения пилотируемых истребителей Eurofighter. Натурный образец изделия планируется показать в ближайшее время.
Дрон будет выступать в роли так называемого «ведомого» – беспилотника, управляемого с борта истребителя, за которым он закреплен. Он предназначен для выполнения миссий, несущих повышенный риск.
- заявили в компании.
Как указывается, «ведомый» дрон должен войти в состав Люфтваффе в 2030-е годы. Он будет обладать скрытностью, передовыми сенсорами, надежной связью с командным бортом и обширным арсеналом средств поражения.
Wingman предназначен для выполнения различных задач, включая разведку, постановку помех и поражение наземных или воздушных целей высокоточными боеприпасами. Он создается для противостояния с «равными или почти равными противниками», в столкновении с которыми позволит «задавить их боевой массой», то есть даст возможность достичь преимущества за счет активного применения БПЛА, потеря которых не сравнится с утратой пилотируемых бортов.