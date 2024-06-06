«Не только от США, но и от Европы»: Белый дом анонсировал отправку нового пакета военной помощи Украине

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Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины и надеются, что европейские союзники последуют их примеру. С таким заявлением выступил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Киеву из ранее выделенных средств, объявление об этом должно последовать в скором времени, точной даты нет. В Вашингтоне заявляют, что поставленное украинской армии после долгого перерыва оружие значительно повлияло на ситуацию на поле боя, а новое позволит не только держать оборону, но и перейти в контрнаступление ближе к осени.

Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать объявлений о дальнейших поставках значительной мощности в Украину

— заявил Салливан.

Кроме американской помощи, Киев должен получить и европейскую, по крайней мере, США призывают союзников по НАТО раскошелиться и подать «на бедность» Зеленскому. А то он с протянутой рукой уже в странах Юго-Восточной Азии побывал. Последуют ли призыву США в Европе, пока не ясно. Последние встречи на уровне глав МИД и Минобороны стран НАТО показали, что многие европейские страны не горят желанием вкладываться в киевский режим. За исключением Франции и Германии, чьи лидеры безоговорочно выполняют все команды из-за океана.

Между тем отправившийся в Европу Байден проведет две встречи с Зеленским, одну во Франции, а вторую в Италии. Предполагается, что основной темой разговора будет продолжение войны с Россией и дальнейшие перспективы конфликта.