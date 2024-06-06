Швеция намерена вооружить катера CB-90 зенитными установками

ЦАМТО, 5 июня. Швеция планирует приобрести зенитные установки для оснащения скоростных катеров с целью расширения их возможностей по борьбе с БЛА и вертолетами противника.

Причиной покупки официальные лица называют возможность обострения обстановки в Балтийском море.

Как сообщает Defense News, Агентство по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) объявило тендер на поставку восьми зенитных артиллерийских систем в рамках проекта общей стоимостью более 176 млн. долл.

Согласно недавно опубликованным тендерным документам, вооружение будет размещено на шведских скоростных десантных катерах Combat Boat 90, состоящих на вооружении десантных подразделений. Планируется, что они будут действовать "во всех географических районах, представляющих интерес для ВМС". Покупка также будет включать рамочные соглашения на поставку боеприпасов и техническое обслуживание, включая запасные части. Данные соглашения должны действовать в течение 4 лет с возможностью продления (до 20 лет на техническое обслуживание и до 12 лет на поставку боеприпасов). Заинтересованные поставщики должны представить предложения к 1 июля 2024 года.

По оценке командования ВС Швеции, зенитные артиллерийские установки могут стать более дешевой альтернативой зенитным ракетным комплексам при защите от атак БЛА.

Решение принято с учетом опыта конфликта на Украине, когда для перехвата воздушных угроз на малых высотах создаются мобильные подразделения ПВО с установленными на грузовом шасси зенитными установками советских времен.

Закупки зенитных артиллерийских установок происходят на фоне высказанных главнокомандующим ВС Швеции генералом Микаэлем Бюденом в недавнем интервью немецкой медиасети RND опасений о наличии у России "интереса" к острову Готланд. По его мнению, тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море.

Учитывая то, что Швеция стала членом НАТО, она разместила на острове войска на постоянной основе.