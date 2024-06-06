Войти
ЦАМТО

Швеция намерена вооружить катера CB-90 зенитными установками

138
0
0
Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

ЦАМТО, 5 июня. Швеция планирует приобрести зенитные установки для оснащения скоростных катеров с целью расширения их возможностей по борьбе с БЛА и вертолетами противника.

Причиной покупки официальные лица называют возможность обострения обстановки в Балтийском море.

Как сообщает Defense News, Агентство по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) объявило тендер на поставку восьми зенитных артиллерийских систем в рамках проекта общей стоимостью более 176 млн. долл.

Согласно недавно опубликованным тендерным документам, вооружение будет размещено на шведских скоростных десантных катерах Combat Boat 90, состоящих на вооружении десантных подразделений. Планируется, что они будут действовать "во всех географических районах, представляющих интерес для ВМС". Покупка также будет включать рамочные соглашения на поставку боеприпасов и техническое обслуживание, включая запасные части. Данные соглашения должны действовать в течение 4 лет с возможностью продления (до 20 лет на техническое обслуживание и до 12 лет на поставку боеприпасов). Заинтересованные поставщики должны представить предложения к 1 июля 2024 года.

По оценке командования ВС Швеции, зенитные артиллерийские установки могут стать более дешевой альтернативой зенитным ракетным комплексам при защите от атак БЛА.

Решение принято с учетом опыта конфликта на Украине, когда для перехвата воздушных угроз на малых высотах создаются мобильные подразделения ПВО с установленными на грузовом шасси зенитными установками советских времен.

Закупки зенитных артиллерийских установок происходят на фоне высказанных главнокомандующим ВС Швеции генералом Микаэлем Бюденом в недавнем интервью немецкой медиасети RND опасений о наличии у России "интереса" к острову Готланд. По его мнению, тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море.

Учитывая то, что Швеция стала членом НАТО, она разместила на острове войска на постоянной основе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
06.11.2013
Технологический железный занавес для России
17.10.2012
Авианосцы нужны уже сегодня
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
22.02.2012
Как выбраться из технологического тупика
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 23:22
  • 1756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море