СФ одобрил ратификацию соглашения с Китаем о сотрудничестве при создании лунной станции

Соглашение, в частности, определяет области и формы сотрудничества, порядок финансирования, фиксирует поэтапный план реализации проекта, а также регулирует налоговые и таможенные вопросы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Документ подписан в Москве и в Пекине 25 ноября 2022 года с целью создания организационно-правовой основы для сотрудничества между государствами при создании и эксплуатации станции "для исследования и использования Луны в мирных целях". Соглашение определяет области и формы сотрудничества, порядок финансирования, фиксирует поэтапный план реализации проекта, регулирует налоговые и таможенные вопросы, вопросы экспортного контроля, а также закрепляет механизм разрешения споров в случае возникновения разногласий между сторонами.

Особое внимание в соглашении и приложении к нему уделяется "адекватной и эффективной охране интеллектуальной собственности", полученной в результате совместной деятельности, порядку обращения с конфиденциальной информацией, а также правовой и физической защите имущества стороны, находящегося в рамках соглашения на территории другого государства.

Кроме того, соглашение закрепляет принцип взаимного отказа от предъявления требований об ответственности и возмещении ущерба, причиненного в результате совместной деятельности в рамках настоящего соглашения. Одновременно в нем содержится перечень обстоятельств, на которые данный принцип не распространяется, в частности, "если ущерб вызван преднамеренными неправомерными действиями или действиями, совершенными по грубой небрежности".

Также стороны обязуются содействовать деятельности граждан, которые въезжают на территорию другого государства - стороны соглашения для работы в рамках двусторонних космических программ и проектов, а также многостороннего сотрудничества.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, создание Международной научной лунной станции "откроет широкие возможности в освоении естественного спутника Земли, в частности, позволит проводить "многоцелевые научно-исследовательские работы, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне".