The Hill: внешняя политика США стала разрушительным тараном, расшатавшим мир

Вмешательство США в дела других стран привели к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности, пишет The Hill. Своими действиями Америка разожгла ненависть к Западу. По мнению автора статьи, Вашингтону нужно срочно сменить подход к внешней политике.

Бенджамин Аяньян (Benjamin Ayanian)

У правительства США имеется свыше 750 военных баз минимум в 80 странах по всему миру, и оно глубоко вовлечено во все крупные мировые конфликты, последние из которых разгорелись в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Но в последнее время стали раздаваться призывы к США сделать еще больше.

После гибели президента Ирана Эбрагима Раиси в результате крушения вертолета редакция "Уолл-стрит джорнэл" и старший научный сотрудник Йорктаунского института Шай Хатири в своих статьях нагло заявили, что США должны помочь свергнуть иранский режим.

На европейском фронте американский дипломат Виктория Нуланд призвала правительство разрешить Украине наносить удары по территории России — о чем впоследствии и объявил Байден.

Призывы к эскалации крупных геополитических конфликтов вписываются в стойкий “ястребиный” статус-кво нашей страны. Но Америке срочно необходимо сменить внешнюю политику, пока наше правительство не стало катализатором еще большей геополитической нестабильности.

Исторически наша внешняя политика постоянных вмешательств не только не служила стабилизирующей силой во всем мире, но работала разрушительным тараном, который наносил урон как зарубежью, так и нашей стране.

В конце 1970-х и 1980-х годах США не жалели средств повстанцам в Афганистане на борьбу с Советским Союзом — в том числе исламистским экстремистам. Хотя эти боевики и свели на нет российское влияние, позже они обратились друг против друга. В борьбе за власть некоторые из этих повстанцев в итоге сформировали “Талибан”* и “Аль-Каиду”**, которые осуществили теракты 11 сентября.

После событий 11 сентября Америка потратила свыше восьми триллионов казенных долларов на войны на Ближнем Востоке; потеряла тысячи солдат сама и убила сотни тысяч мирных жителей; а также нарушила права американцев, закрепленные Четвертой поправкой, шпионя за их электронными коммуникациями.

Как ни удивительно, некоторые по-прежнему хотят, чтобы США вмешивались в дела Ближнего Востока еще больше. Наша страна уже примеряла на себя роль кукловода в Иране. Не следует снова к ней стремиться.

В 1953 году США помогли свергнуть законно избранного лидера Ирана Мохаммада Мосаддыка, выступившего против работы британских нефтяных компаний. Запад опасался, что Мосаддык втайне питает коммунистические симпатии, которые подтолкнут его к поддержке Советов. После переворота США усадили на трон шаха — жестокого диктатора — причем сугубо за верность Западу.

Десятилетия репрессий при шахе породили волну ненависти к Америке, чьей кульминацией стал кризис с заложниками. Народное восстание иранцев сбросило шаха. На смену его правительству пришла теократическая Исламская Республика, и некоторые до сих пор хотят, чтобы США ее свергли.

Внешнеполитической элите Америки нет дела до демократии за рубежом. Для них главнее всего верность Западу.

Вместо того, чтобы еще больше стремиться к смене режима на Ближнем Востоке, нашим лидерам следует прислушаться к словам бывшего члена Палаты представителей Рона Пола, который еще в 2008 году сказал: “Террористы приходят сюда и нападают на нас не потому, что мы богаты и свободны. Они приходят и нападают на нас, потому что мы там, у них”.

США также сыграли важную роль в событиях, приведших к разрушительному конфликту между Россией и Украиной. Несмотря на распад Советского Союза, НАТО не только не прекратила свое существование, но и расширилась на восток — настолько, что сам Джордж Кеннан, один из архитекторов американской политики в период холодной войны, назвал это “трагической ошибкой”, которая спровоцирует “резкую реакцию со стороны России”.

Вот уже более десяти лет, несмотря на предупреждения бывшего посла в России, а ныне директора ЦРУ Уильяма Бернса США открыто втягивают Украину в НАТО, хотя для России это четкая красная линия.

Хотя наше вмешательство в дела Украины для русских в принципе неприемлемо, США дошли до того, что поддержали государственный переворот, чтобы свергнуть избранного президента Виктора Януковича в 2014 году, когда тот объявил, что вместо ЕС подпишет экономическое соглашение с Россией. Это самым непосредственным образом привело к конфликту между двумя восточноевропейскими странами.

Затем, как признавал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в 2021 году Россия направила в альянс проект договора с требованием отказаться от дальнейших планов расширения — это было предварительным условием для непроведения военной операции на Украине. Запад отказался. Лишь после этого Россия ввела войска. Ее спецоперация, хотя и достойна осуждения, определенно не возникла на ровном месте.

Вместо того, чтобы и дальше отправлять миллиарды долларов на Украину и помогать ей наносить удары по территории России, США должны полностью пересмотреть свое участие в Восточной Европе. Ведь без американского вмешательства нынешний конфликт — со всеми его смертями и разрухой — никогда бы не произошел.

Каждый день США пытаются контролировать мир. При этом правительство внушает американцам, что наша страна как сила исключительного добра отстаивает демократию на мировой арене, улучшает жизнь граждан иностранных государств и делает мир безопаснее для всех. Нам твердят, что это оправдывает нашу “ястребиную” политику и извечную склонность вмешиваться в чужие дела.

Однако наш собственный послужной список это опровергает. Американские вмешательства привели к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности, разожгли ненависть к Западу, растратили миллиарды казенных долларов и подорвали конституционные права наших граждан.

США пора незамедлительно сменить курс и перейти на внешнюю политику невмешательства.

Бенджамин Аяньян — участник организации “Молодые голоса”, специалист по этике человеческих отношений

______________________________________________

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** Террористическая организация, запрещена в России