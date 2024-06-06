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ЦАМТО

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил Иркутский авиазавод ОАК

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Постройка истребителей Су-30СМ
Постройка истребителей Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) - филиале ПАО "Корпорация "Иркут". На заднем плане практически готовый самолет с серийным номером 10МК5 1609. Иркутск, 30.01.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 5 июня. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении делегации посетил Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех).

Белорусской делегации показали производственные цеха предприятия, выпускающие военную и гражданскую продукцию.

Республика Беларусь является важным заказчиком российских самолетов, вооруженные силы Республики эксплуатируют оба типа самолетов, серийно выпускаемых на Иркутском авиационном заводе – многофункциональные истребители Су-30СМ и учебно-боевые самолеты Як-130.

В ходе визита обсуждались возможности наращивания сотрудничества в области авиастроения. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал о технологиях производства гражданского лайнера МС-21-310. Белорусская авиакомпания "Белавиа" ранее уже выражала заинтересованность в приобретении самолетов МС-21 и может стать одним из первых потенциальных эксплуатантов перспективного российского лайнера за рубежом.

В рамках реализации программы импортозамещения и увеличения темпов производства российских самолетов ОАК нацелена на наращивание кооперации с предприятиями Республики Беларусь.

"Мы наращиваем объемы производства российских самолетов, неоднократно бывали на белорусских заводах авиационного профиля. Эти предприятия сохранили авиационную производственную культуру. Поэтому сейчас от сотрудничества, которое у нас было по авиаремонту и военным программам, важно перейти к масштабированию наших задач по гражданской продукции. Потенциально, миллиарды рублей – это тот заказ, который мы можем разместить на белорусских авиационных предприятиях. Это детали, агрегаты. Экономически и технологически мы очень близки. У нас подписаны контракты, мы уже сейчас сотрудничаем, делаем номенклатуру для Ту-214, необходимо это масштабировать, вывести на новый уровень. Для этого нужна политическая воля и организация процессов, расчеты, инвестиции. В первую очередь, это сотрудничество по гражданским и транспортным программам. Что касается МС-21, то мы заинтересованы в расширении пула потенциальных эксплуатантов, в том числе в авиакомпании "Белавиа". Чем больше у нас будет опыт эксплуатации разными авиакомпания, тем быстрее это позволит сделать наш самолет лучше", – сказал генеральный директор ОАК, вице-президент Союзмаш Юрий Слюсарь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Белоруссия
Продукция
Су-30
Ту-214
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