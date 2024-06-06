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ЦАМТО

Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской базы в ЦАР

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Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) и
Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.
Источник изображения: Телеграм-канал "Улыбаемся и машем"

ЦАМТО, 5 июня. Москва и Банги продолжают переговоры о создании российской военной базы в ЦАР и численности российского контингента.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил посол России в ЦАР Александр Бикантов.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны.

"Вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений", – сказал А.Бикантов, отвечая на вопрос, на каком этапе находятся переговоры о строительстве базы. Он добавил, что "обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран".

"В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены", – заключил посол.

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Россия
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