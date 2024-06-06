Эскалация США на Украине нуждается в планировании (The Washington Post, США)

WP: использование Украиной оружия США для ударов по России не закончит конфликт

Использование Украиной американского оружия для ударов по территории России не закончит конфликт, пишет WP. Это лишь еще один виток спирали, которая повышает риск войны Кремля с НАТО. Читатели замечают: деэскалация украинского конфликта нужна всем, кроме его поджигателей.

Сэмюел Чарап

Джереми Шапиро

Использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по территории России не закончит военный конфликт.

Решение администрации Байдена одобрить использование Украиной американского оружия для ударов по целям внутри России является, как мог бы сказать президент Байден, большим событием. Украинцы утверждают, что это изменение сорвет наступление Кремля в Харьковской области и, возможно, даже переломит ход вооруженного конфликта. Российские официальные лица и пропагандисты заявляют, что это серьезная эскалация, и грозят нанести ответный удар непосредственно по Соединенным Штатам или их союзникам.

Оба эти заявления, скорее всего, окажутся пустыми. Но это решение Байдена, тем не менее, имеет серьезные последствия, хотя и по другой причине: оно знаменует собой еще один виток спирали "око за око", которая постоянно повышает риски более масштабного вооруженного конфликта, не предлагая путей к его прекращению.

Это не первый раз, когда Соединенные Штаты под давлением Украины и западных союзников переступают порог, который ранее считался слишком грозящим эскалацией конфликта. Прошлые решения по пусковым установкам HIMARS, кассетным бомбам, ракетам дальнего действия и истребителям F-16 также были обусловлены пониманием того, что Россия добивается успехов на поле боя.

Удары вглубь России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ход развития конфликта. Правда, наступление России на Харьков застопорилось вокруг города Волчанска, который находится менее чем в восьми километрах от российской границы. В случае ударов по линиям снабжения в самой России наступление может еще больше замедлиться, но русские, скорее всего, адаптируются, как они адаптировались и к предыдущим подобным шагам США. В конце концов, американское оружие и сейчас регулярно используется для поражения российских линий снабжения и командных пунктов на занятых Россией территориях, и, тем не менее, Москва стабильно добивается там успехов. И поэтому изнурительная конфронтация на истощение будет продолжаться.

Предыдущие события также свидетельствуют о том, что Россия не собирается резко обострять ситуацию только потому, что Соединенные Штаты предоставляют Украине новую систему вооружений или ослабляют ограничения на использование существующих. Россия, если смотреть на вещи объективно, на данный момент выигрывает на поле боя, поэтому маловероятно, что президент Владимир Путин пойдет на риск спровоцировать прямой конфликт с Соединенными Штатами и их союзниками. Москва вполне может ответить, но, скорее всего, она сделает это непрямым или асимметричным образом, а не выпустит ракету по какой-нибудь европейской столице на следующей неделе.

Настоящая проблема с решением Байдена заключается в том, что Вашингтон снова внес серьезные изменения в свою политику в режиме реакции на военные действия России, а не в рамках широкой стратегии по прекращению вооруженного конфликта. Русские будут продолжать наступление, и через три-шесть месяцев Соединенные Штаты могут снова оказаться там же, где и сейчас, под аналогичной кампанией давления со стороны Украины и ее союзников, испытывая искушение преодолеть следующий порог, чтобы попытаться повернуть вспять негативную для них траекторию развития событий. Как выразился госсекретарь Энтони Блинкен, "мы продолжим делать то, что делали, а именно, по мере необходимости, адаптироваться и корректироваться".

Но адаптация и приспособление не являются стратегией, а эскалация просто "в ответ" без стратегии не является разумной политикой. Эскалация вовлеченности США в этот конфликт – или в любой конфликт – должна осуществляться под руководством идеи о том, как положить ему конец. В данном случае для этого требовалось бы продемонстрировать, что украинские удары по территории России с использованием американских систем являются частью комплексной стратегии по прекращению конфликта на условиях, выгодных Украине и Соединенным Штатам.

Конец конфликта наступит, как неоднократно заявляла сама американская администрация, за столом переговоров. В процессе их проведения могут использоваться принудительные меры в качестве некоего рычага воздействия. Вы навязываете своему противнику военные издержки с целью заставить его делать то, что вы хотите, а не просто для того, чтобы только противостоять его последнему маневру. Но Украина и Запад не проявляют никаких признаков готовности начать переговоры с Россией. А наложение издержек в отсутствие процесса переговоров делает неизбежной дальнейшую эскалацию. Как заметил Томас Шеллинг, "гуру" политики принуждения военными средствами: "Если бы боль нашего врага была нашей величайшей радостью, а наше удовлетворение от этого — его величайшим горем, мы бы просто продолжали причинять боль и расстраивать друг друга".

Эта "спиральная динамика" – неумолимого российского военного давления и постоянно растущей военной поддержки Украины Западом в целях противодействия наступлению Москвы – набирает обороты уже почти два с половиной года. Без процесса переговоров она может продолжаться долгие годы. И когда-нибудь та или иная сторона может, наконец, споткнуться о настоящую красную линию, что может привести именно к той серьезной эскалации, которой администрация Байдена пытается избежать.

Тем временем Украина будет продолжать страдать, а цена украинского конфликта для Запада будет продолжать расти. Должен быть лучший способ разрешения самого серьёзного военного конфликта последнего поколения.

Самюэль Чарап — руководитель отдела политики в отношении России и Евразии в исследовательском центре Rand Corporation. Джереми Шапиро — директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

Комментарии читателей

TriffidsAl

Без расширения конфликта русские победят. А если НАТО предпочтет следующий уровень, тогда альянс потеряет спутники GPS и большая часть натовского оружия будет отключена. Это огромная проблема для Байдена, и он понятия не имеет, как надо действовать.

Mzciry

"Украина при этом может быть просто уничтожена, а украинский народ погибнет или будет разбросан по всему миру". Я только закончил за вас вашу мысль.

TriffidsAl

Русский народ не позволит Путину подписать еще одно Минское соглашение. Мы все понимаем, что Запад снова обманет и потратит время на восстановление киевских армий.

Freight Canoe

Что нам всем необходимо, так это деэскалация украинского конфликта. Это нужно всем, за исключением его поджигателей, которые раздувают военные бюджеты и держат Америку в состоянии войны 220 из последних 240 лет. У них была длинная череда "хороших" войн, которые были выгодны им с финансовой точки зрения. Не говоря уже о миллионах смертей чужих детей.

Rmartin 500

У авторов есть несколько веских аргументов.

Настоящая проблема заключается в том, что Байден и Европа все время поощряли Украину думать, что она может победить — вытеснить Россию с занятых территорий. Но в то же время они не были готовы дать Украине все необходимое для победы. Похоже, мы очень не хотим, чтобы Украина победила, и таким образом мы не честны с Украиной.

PaulAM1

Вы думаете, что США могли победить во Вьетнаме?

Я рад, что США потерпели там поражение. Они были плохими парнями.

Точно так же, как НАТО является плохим парнем в конфликте на Украине. Они хотели угрожать России. НАТО получает то, что заслуживает. ПОРАЖЕНИЕ.

Я праздновал падение Сайгона. И буду праздновать падение Киева.

Guerrero Revolucionario

Пока украинский конфликт представляет собой узкий гражданский региональный конфликт. Давайте оставим его именно таким.

Нужно вести переговоры о том, чтобы сделать Украину нейтральной страной между Россией и НАТО. Это сработало для Австрии, которая стала нейтральной страной между Варшавским договором и НАТО и остается ею до сих пор. Австрия преуспела и является частью Европейского союза. И никого не волнует, что она не в НАТО.

Но наши партийные идеологи не любят решения путем переговоров. Они думают, что Россия – это зло и что демократию следует распространить на Украину и Грузию.

А люди предпочитают мир. Пока мир не наступает, истребляются целые поколения украинских мужчин (и русских тоже). В конце концов на Украине закончатся все мужчины, и что тогда?

Maryland jay

Знаете, что интересно? Мы предоставили украинцам массу военного снаряжения и техники, но не предоставили им стратегии в этом конфликте. Мы рассказали украинцам, как атаковать русских во время их наступательных действий, но они отказались от этой стратегии. Я не думаю, что они согласятся на что-либо, кроме использования собственных идей, подкрепленных собственной плотью и кровью. И я их не виню в этом.

Было бы хорошо выдвинуть соглашение о прекращении конфликта, проект соглашения о том, какие условия подлежат обсуждению, а какие нет. Пусть даже русские откажутся от него. Но это была бы попытка остановить ужасающие потери человеческих жизней и, по крайней мере, структурное разрушение Украины. Если русские ищут буферную зону от внезапных вражеских ударов, то дайте им нейтральную зону. Демилитаризованную зону, если хотите. Согласитесь остановить вступление Украины в НАТО и посмотрите, к чему это приведет. В конце концов, сейчас они практически полностью защищены участием НАТО в их обороне. Возможно, было бы лучше сохранить Украину в качестве буферной зоны, чтобы остановить дальнейшее нарастание напряженности. Некоторые напоминают, что русские предупреждали нас об этом в самом начале конфликта, но мы отказались их слушать. Я не говорю, что действия русских в этом военном конфликте оправданы, но мы определенно не прислушались к их ранним предупреждениям еще во время событий в Крыму в начале 2014 года. Возможно, мы сами способствовали излишне жесткой реакции Путина своим явным упрямством.

Elzbieta

Переговорный процесс. Между кем и кем: Путиным и Зеленским?

Зеленский не признает Путина главой России, а Путин не признает Зеленского президентом, мандат которого истек, и он объявил военное положение на Украине.

Где давление ЕС/НАТО на Украину, чтобы положить конец всему этому хаосу дипломатическим путем?

Пока НАТО поставляет оружие Украине, стимула вести переговоры у России нет.

Россия самодостаточна, да к тому же у нее есть помощь Китая и других стран БРИКС. Российская экономика способна выдержать этот конфликт.

Так в чем же видится конец этого конфликта?

Andy from Suburbia

После переворота на Майдане в 2014 году Украина запретила все политические партии, которые хотят вести переговоры о мирном разрешении конфликта. Украина отменила конституционные и гражданские гарантии уважения языков меньшинств и гражданских прав, что, по сути, и является причиной его возникновения. Был начат мирный процесс, который обеспечил бы нейтралитет Украины, но Украина отказалась от него в пользу вооруженного конфликта в альянсе с НАТО.

Франция вторглась в Россию в 1812 году, чтобы попытаться подавить ее. Германская империя сделала это дважды в ХХ веке, в результате чего погибло более 50 миллионов человек в России и на Украине, и теперь НАТО, которая по своей сути является союзом Франции и Германии, хочет захватить Украину и снова угрожать России. Понятно, что Россия считает это экзистенциальной угрозой, и если НАТО напрямую вмешается в украинский конфликт, это вызовет российский ядерный ответ.

A Viewpoint

А у Америки никогда и не было никаких планов и никакой стратегии. Это были просто новые возможности для развязывания нового вооруженного конфликта, поскольку предыдущий мы уже практически проиграли, так почему бы и нет? Администрации республиканцев и демократов и, в частности, Джо Байден, подписывались на эту чушь дольше, чем кто-либо может вспомнить. У нас в Америке военный бюджет больше, чем у следующих девяти или десяти стран планеты вместе взятых, и никто не может вспомнить, когда мы в последний раз действительно выигрывали хотя бы одну из наших войн.

Я думаю, что выигрывали их американские военные корпорации типа Raytheon. Или, возможно, General Dynamic и Lockheed Martin.