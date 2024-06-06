Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»

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Максимальная дальность стрельбы новейшей колесной самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва» превышает заявленные характеристики. Такая информация появилась в официальном ТГ-канале «Ростеха».

В госкорпорации прокомментировали появившиеся в Сети кадры работы САУ «Мальва» в зоне СВО на Харьковском направлении. В описании к видео говорится, что дальность стрельбы новой САУ составляет более 24 км, но имеется приписка, что не всё «так однозначно». Скорей всего, это отсылка к заявлению замглавы «Ростеха» Артякова о том, что дальность «Мальвы» будет значительно повышена с учетом опыта спецоперации, работы в этом направлении уже начались и идут очень активно.

Дальность стрельбы: > 24 километров. Вы же не подумали, что всё так однозначно?

— сообщает «Ростех».

Новейшую САУ совсем недавно засекли на Харьковском направлении, где она своим огнем поддерживала наступление подразделений группировки войск «Север». Вообще же «Мальва» появилась в зоне СВО еще в прошлом году, поступив в войска в рамках опытно-боевой эксплуатации. Установка в ходе боевых действий подтвердила свои характеристики и показала высокую эффективность. Контракт на поставки самоходной установки в войска был подписан в августе прошлого года.

САУ 2С43 «Мальва» разработана ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Известно, что в качестве огневого компонента на САО «Мальва» используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ «Мста-С». Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси «Мальвы» выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.