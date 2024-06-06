Минобороны Израиля подписало контракт на поставку третьей эскадрильи F-35 "Адир"

ЦАМТО, 5 июня. Минобороны Израиля 4 июня объявило о подписании с властями США соглашения на поставку третьей эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир".

Представительство Минобороны Израиля в США официально подписало письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на приобретение 25 самолетов F-35 производства Lockheed Martin, включая услуги поддержки и технического обслуживания. Документ завизировал глава представительства бригадный генерал (в отставке) Мишель Бен Барух.

Как планируется, поставка самолетов начнется в 2028 году и будет осуществляться с темпом от 3 до 5 ед. в год. После завершения поставок по этому контракту на вооружении ВВС Израиля будет состоять 75 истребителей F-35.

Стоимость продажи, которая финансируется за счет средств программы "Иностранное военное финансирование" (FMF), оценивается в 3 млрд. долл. В соответствии с условиями соглашения, Lockheed Martin и производитель двигателей Pratt & Whitney обязались привлечь израильскую промышленность к производству самолетов F-35 для ВС США и других стран.

По заявлению министра обороны Израиля Йоава Галланта, "закупка третьей эскадрильи F-35 является свидетельством стратегического альянса между Израилем и США". По его словам: "в то время, когда некоторые противники Израиля стремятся подорвать связи с США, мы только укрепляем наш союз".

По информации генерального директора Министерства обороны Израиля генерал-майора (в отставке) Эяля Замира, инициированное МО Израиля еще до начала военных действий подписание соглашения о третьей эскадрилье F-35 завершает процесс закупок, который был ускорен.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной поставке Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов, а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость продажи была оценена в сумму 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. Минобороны Израиля разместило в октябре 2010 года. Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года Минобороны Израиля подписало контракт стоимостью 2,82 млрд. долл. на поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг. В конце августа 2017 года было заключено соглашение на покупку дополнительных "Адир", что увеличило общее количество приобретенных Израилем F-35A до 50 ед. Их поставка должна быть завершена в 2024 году.

ВВС Израиля получили первый F-35A в Форт-Уэрте (шт.Техас) 22 июня 2016 года. Первая пара F-35I приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. На текущий момент ВВС Израиля поставлено около 36 самолетов.

В июле 2023 года министр обороны Йоав Галлант одобрил приобретение третьей партии из 25 истребителей F-35 "Лайтнинг-2", общая стоимость которых оценивалась в 3 млрд. долл.