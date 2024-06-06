Войти
ТАСС

США выделят Украине $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок

139
0
0
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

По данным газеты Financial Times, точные детали кредита необходимо будет определить

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против РФ. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ, подготовленный для обсуждения на онлайн-встрече глав Минфинов стран ЕС, которая пройдет в среду.

Отмечается, что санкции должны быть продлены на неопределенный срок. Согласно документу, точные детали кредита необходимо будет определить, пишет FT. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Похожие новости
08.09.2008
Запад оплатит грузинскую агрессию
13.08.2008
Кто на новенького?
08.07.2008
Невеселая ситуация
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
23.03.2007
Государственный капитализм В чем состоят успехи экономики
27.12.2006
1112 самолетов за $12 млрд. ОАК хочет конкурировать с Boeing и Airbus
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 23:22
  • 1756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море