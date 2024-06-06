ПВО Ирана: вероятные средства подавления силами ВВС США.

Как известно, на вооружении подразделений противовоздушной обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) находятся зенитно-ракетные системы С-300 и «Бук-М1» российского производства, на базе которых иранские специалисты создали собственные образцы вооружения, призванного защищать воздушные границы республики от авиационного или ракетного нападения с разных направлений. Практика напряженного противостояния подразделений ПВО Ирана и разведывательной авиации ВВС США показывает, что возможностей иранских защитников неба вполне достаточно для перехвата различных беспилотных летательных аппаратов, осуществляющих разведку (радиоэлектронную) вдоль границ Ирана.

ЗРК Bavar373 ПВО Ирана

Вполне естественно, что основной целью разведывательной деятельности ВВС США в отношении ИРИ является формирование достоверной карты мест дислокации всех подразделений ПВО с учетом максимальной/эффективной дальности обнаружения и поражения военных самолетов. Сбор и анализ подобной информации ВВС США осуществляют постоянно, поскольку именно на них возложена задача по нанесению ограниченного удара по военным объектам ИРИ.

С учетом возможностей РЛС эшелонированной системы ПВО Ирана американские военные понимают, что применение истребителей F-16CJ Block 50 Wild Weasel, которые являются носителями противорадиолокационных ракет типа AGM-88E/F HARM, не гарантирует однозначного успеха в обеспечении самолетам оперативно-тактической авиации или крылатым ракетам беспрепятственного пролета до назначенных целей и поражении таковых.

По оценкам корреспондентов китайского специализированного военно-технического издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса», самолеты F-16CJ Wild Weasel могут стать добычей для боевых расчетов ЗРС С-300 ПВО Ирана при условии, что данные системы укомплектованы дальнобойными зенитными управляемыми ракетами. Основная проблема AGM-88E/F HARM состоит в том, что данная ПРР не обладает большой дальностью пуска, а, значит, пилот самолета-носителя должен войти в зону действия ПВО, что крайне рискованно даже при условии применения всех известных систем радиоэлектронного подавления.

Истребитель прорыва ПВО F-16CJ Wild Weasel

Вполне очевидно, что ВВС США в целях успешного противодействия системе ПВО Ирана будут применять не F-16CJ Block 50 Wild Weasel, а более современные истребители F-35A, которые, благодаря малой радиолокационной заметности, способны подлетать на минимальное расстояние к наземным радиолокационным станциям и выполнять пуски авиационных средств поражения класса «воздух-земля» без угрозы быть сбитыми.

В настоящее время для борьбы с наземными РЛС системы ПВО ИРИ пилоты малозаметных истребителей F-35A ВВС США не могут применять наличные противорадиолокационные ракеты AGM-88E/F HARM, поскольку основное оперение данных боеприпасов не соответствует размерам внутреннего ракетно-бомбового отсека. Размещение таких ракет на внешних точках подвески F-35A серьезно увеличивает эффективную площадь рассеивания истребителя – повышает его заметность для РЛС противника.

В таких условиях американские пилоты могут опираться только на малокалиберные крылатые планирующие авиационные бомбы GBU-39 и GBU-53, которые обладают повышенным огневым могуществом. С учетом размеров ракетно-бомбового отсека и возможностей операционной системы истребители F-35A могут применять бомбы GBU-12 Paveway, крылатые бомбы GBU-31 типа JDAM, а для борьбы с воздушными целями данный истребитель может быть укомплектован управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120C5/7.

Авиационная бомба GBU-12 Paveway

Как отмечают китайские специалисты, в целях расширения боевых возможностей истребителей F-35 в вопросе борьбы с РЛС наземных ЗРС С-300 и С-400 конструкторы из корпорации Northrop Grumman согласно контракту с ВВС США стоимостью 322,5 млн долл. США разрабатывают новую противорадиолокационную ракету увеличенной дальности под условным обозначением AARGM-ER, которая будет принята на вооружение как AGM-88G.

По данным китайских источников, данная ПРР получила полностью новый корпус, по бокам которого расположены плоскости-наплывы, а в хвостовой части установлены традиционные Х-образные рули. Данные элементы в совокупности обеспечивают ракете приемлемую маневренность на скорости 3 Маха, которая необходима для выполнения маневров уклонения от зенитных ракет.

В отношении двигателя известно, что конструкторы из компании Orbital ATK планируют провести модернизацию силовой установки с целью повышения топливной экономичности и увеличения дальности пуска до 200 км, однако китайские аналитики полагают, что это максимальное значение. Кроме того, сопло двигателя должно быть выполнено отклоняемым, что также положительно повлияет на маневренность ракеты. По данным китайских источников, работы над двигателем пока находятся только в стадии проектирования и физического воплощения новый силовой агрегат не имеет.

Противорадиолокационные ракеты AARGM и AARGM ER

Обозреватели китайского издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса» отмечают, что при полете на скорости 3 Маха на больших дальностях корпус ракеты подвергается нагреву, однако американские конструкторы уверяют, что решат эту проблему за счет специальных лакокрасочных материалов. В свою очередь китайские аналитики полагают, что по мере подлета к району цели ПРР AGM-88G будет иметь значительную тепловую заметность, и если подразделения ПВО ИРИ получат на вооружение ЗРС малой/средней дальности с оптико-электронными (инфракрасными) системами обнаружения, то перехват таких ракет не будет представлять особой сложности.

По данным китайских источников, конструкторы Northrop Grumman также модифицировали систему наведения AGM-88G. Кроме инерциального модуля наведения, приемника сигнала системы глобального позиционирования GPS (действуют на среднем участке полета) и пассивной радиолокационной антенны (необходима для обнаружения источника излучения) внедрили активную РЛС миллиметрового диапазона, которая позволяет распознать цель, даже если противник принял меры по ее маскировке.

В дополнение к этим компонентам в головную часть рассматриваемой ПРР внедрили цифровой приемник системы единого управления оперативными действиями ВВС и ВМС под обозначением NIFC-CA – позволяет получать данные о целях от других источников. По данным китайских источников, специалисты Orbital ATK не планируют работать над повышением стойкости системы наведения данной ПРР к искусственным помехам.

Подводя итог вышесказанному отметим, что с учетом проблемных моментов, которые предстоит решить американским конструкторам и инженерам в ближайшие пять лет у специалистов оборонно-промышленного комплекса ИРИ есть время для создания адекватных средств противодействия ПРР. За это же время официальный Тегеран вполне может достигнуть договоренностей с Российской Федерацией о покупке ЗРС С-400. Китайские аналитики отмечают, что разработка ПРР AGM-88G – это военно-политический сигнал, который официальный Вашингтон посылает всем странам, которые приобретают российское вооружение ПВО.

По материалам китайского издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса»