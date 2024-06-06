Китай представил модель беспилотного ударного тримарана A2000 Thunderer

Источник изображения: topwar.ru

Китайская компания Poly Defence представила модель беспилотного ударного корабля A2000 Thunderer («Громовержец»).

Его концепция основана на конструкции тримарана, которая, как полагает разработчик, обеспечит высокие скорости движения платформы при сохранении устойчивости борта. Управление кораблем будет осуществляться дистанционно; часть операций будет перепоручена алгоритмам ИИ.

A2000 задуман как легкий корабль, который имеет в длину 45 метров и обладает водоизмещением 280 тонн. Время нахождения в море не называется, но оно предположительно может составить 20 и более дней.

Источник изображения: topwar.ru

Борт оснащен двигательной установки с двумя валами и двумя гребными винтами, обеспечивающими максимальную скорость хода 35 узлов. В верхней части каналов, разделяющих три элемента корпуса, можно увидеть две небольшие лодки, которые являются надводными БПА, предназначенными для выполнения вспомогательных задач.

Источник изображения: topwar.ru

На надстройке с главной мачтой расположены четыре плоские антенны с АФАР, призванные осуществлять наблюдение за воздушным пространством. За поражение летательных аппаратов отвечает ВПУ с восемью ячейками, каждая из которых содержит по одной зенитной ракете. Никаких ПКР на этом тримаране не наблюдается, хотя у него имеются пусковые установки с обеих сторон надстройки, которые, видимо, оснащены средствами самообороны.

На борту есть отсек для размещения квадрокоптеров вертикального взлета и посадки, в носовой части расположена 30-мм пушка.