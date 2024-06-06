Telegraph: ВС России способны уничтожить британские танковые войска за 14 дней

Российская армия способна уничтожить британские танковые войска за 14 дней, пишет The Telegraph. Как подчеркнул бывший офицер Королевских войск, страна практически вычерпала свои арсеналы до дна, чтобы обеспечить оружием Украину.

Шон Рэймент (Sean Rayment)

Неудивительно, что Соединенные Штаты больше не считают Великобританию ведущей военной державой, говорит бывший высокопоставленный офицер.

Позорно небольшой танковый парк британской армии будет уничтожен за две недели в войне с Россией, предупредил бывший высокопоставленный офицер.

Подполковник Стюарт Кроуфорд, служивший в Королевских танковых войсках, также заявил, что плохое состояние британских вооруженных сил означает, что Соединенные Штаты больше не считают Великобританию "военной державой первого уровня".

Его комментарии следуют за заявлениями генерала сэра Ричарда Ширреффа, который ранее на этой неделе заявил, что нехватка войск и военной техники означает, что британской армии будет сложно вывести на поле боя даже боевую бригаду численностью пять тысяч человек.

Подполковник Кроуфорд, который прослужил в армии 20 лет, а сейчас является военным аналитиком, охарактеризовал новый танк Challenger 3, который должен поступить на вооружение к 2030 году, как "достойную машину", но подчеркнул, что количество планируемых к производству машин слишком мало.

Он сказал: "В настоящее время мы планируем закупить только 148 танков Challenger 3, что пугающе мало, если вспомнить, что в разгар холодной войны, не так давно, Королевский бронетанковый корпус британской армии мог рассчитывать выставить около 900 основных боевых танков.

"Неудивительно, что некоторые высокопоставленные офицеры США говорят, что Великобритания больше не является военной державой первого уровня".

В статье в UK Defense Journal он добавил: "148 — этого хватит примерно для оснащения двух бронетанковых полков, если учитывать еще резервные и учебные машины. Это смехотворно мало".

"148 основных боевых танков могут продержаться в интенсивном бою около двух недель, если нам повезет, и после этого замен им уже не будет. Если и можно извлечь один урок из нынешнего конфликта на Украине, так это то, что вам нужно много такой техники, если использовать правильный технический термин. И очевидно, что 148 танков будет мало".

Сэр Ширрефф, который занимал должность заместителя Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе, заявил в 1997 году, что Великобритания может выставить на вооружение боевую дивизию численностью 20 тысяч хорошо оснащенных военнослужащих.

Но он сказал, что десятилетие сокращений привело к "урезанию" армии, которая теперь требует "настоящей неотложной помощи".

"Боеприпасы в дефиците"

Выступая в программе BBC Today, Ширрефф заявил:

"Я не думаю, что британская армия сможет выставить боевую бригаду численностью пять тысяч человек без большого количества времени для подготовки – я думаю, даже это будет очень, очень сложно.

Я уверен, что Министерство обороны скажет "да, конечно, мы можем это сделать". Сегодня я могу сказать вам, что большинство подразделений, проходящих боевую подготовку на полигонах Солсбери, по разным причинам будут проходить ее без полного комплекта техники.

Боеприпасов катастрофически не хватает. Помимо всего прочего, мы практически вычерпали наши арсеналы до дна, чтобы обеспечить Украину всем, чем можно,но все это теперь необходимо заменить. Наши арсеналы необходимо пополнить, и, кроме того, нам необходимо нарастить наши военные возможности для того, чтобы справиться с вызовами, поставленными Россией".

Представитель Министерства обороны заявил:

"Цифры, приводимые в заголовках новостей, не отражают эффективности британской армии, и мы уже делаем ее более интегрированной, гибкой и смертоносной, помогая защитить Великобританию внутри страны и за рубежом.

Наши вооруженные силы всегда готовы защищать Великобританию, и мы продолжаем выполнять все оперативные обязательства, включая участие в каждой миссии НАТО и привлечение 16 тысяч наших военнослужащих к учениям Steadfast Defender, крупнейшим маневрам НАТО за последнее поколение".