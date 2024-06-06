Простой гранатомёт превращается в современную систему: в США разработан комплекс программирования подрыва АМО-19

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания IntelliOptix представила разработанный совместно с Bale Defense и Rheinmetall комплекс программирования боеприпасов воздушного подрыва, предназначенный для установки на 40-мм автоматические гранатометы Mk-19.

Как указывается в издании Infodefensa, одним из самых больших недостатков, которые до сих пор не мог преодолеть Mk-19, была его ограниченность в запуске программируемых боеприпасов воздушного подрыва, которые можно эффективно использовать для поражения скрытых целей или даже в качестве защиты от дронов. Хотя существуют 40-мм программируемые гранаты DM131, разработанные компанией Rheinmetall, система не имела оборудования для ввода данных.

Источник изображения: topwar.ru

Новое решение позволяет Mk-19 использовать DM131 без необходимости создания дорогостоящих модификаций гранатомета.

Устанавливаемый на них комплекс АМО-19 включает в свой состав прицел последнего поколения, разработанный IntelliOptix, под названием MMO-Mk19. Кроме того, добавлены лазерный дальномер, основной блок управления и инфракрасный светодиодный терминал для передачи информации в первые секунды стрельбы.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс АМО-19

Процесс стрельбы предполагает обнаружение цели с помощью прицела ММО-Мк19 с последующим установлением дальности огня с помощью дальномера и выдачей боеприпасам алгоритмов, в соответствии с которыми будут осуществляться подрывы на определенной дистанции и последовательности.

Этот комплект, который может быть установлен на все используемые в настоящее время Mk-19, позволяет превратить относительно простой гранатомет Mk-19 в современную систему, обладающую передовыми технологиями и широким набором опций для поражения целей, как открытых, так и защищенных

- говорится в издании.