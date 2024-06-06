СМИ: Байден не уверен в успехе конференции по Украине, где не будет России

Газета Global Times подчеркивает, что даже ожидающееся присутствие вице-президента США Камалы Харрис на конференции вместо самого главы Белого дома является лишь "жестом вежливости"

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не верит в эффективность конференции по Украине в Швейцарии, на которую не приглашена Россия. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на мнения китайских экспертов.

Как отмечает издание, отсутствие Байдена на предстоящей конференции свидетельствует о том, что Вашингтон "не уверен в реальном эффекте от встречи". В материале уточняется, что вместо главы Белого дома на конференцию отправятся вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В статье ожидающееся присутствие Харрис названо жестом вежливости.

Издание напоминает, что ранее Кремль указал на бесполезность проведения этого мероприятия без участия России. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой формат "пустым времяпрепровождением".

Как обратил внимание профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, в последнее время Харрис стала постоянным участником международных мероприятий, связанных с российско-украинским конфликтом. "Этот раз не стал исключением, что еще раз свидетельствует о том, что США на самом деле не уверены в этом так называемом мирном саммите, где не участвует Россия", - приводит его слова Global Times.

Китайские аналитики считают, что если это мероприятие превратится в одностороннее осуждение России Западом, то "его влияние сойдет на нет", пишет газета. "На самом деле ничего нового не будет", - отметил Цуй Хунцзянь. По его словам, итоги встречи грозят "не отразить то, что Украина или Запад готовы добиваться подлинного прекращения огня и мира". Эксперт полагает, что позиции других стран, в том числе не относящихся к Западу, могут содействовать сохранению тенденции к мирному диалогу и "продемонстрировать растущую силу, стремящуюся к миру".

15-16 июня Швейцария планирует провести на курорте Бюргеншток международную конференцию по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Россия не входит в этот список. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.