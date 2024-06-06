Войти
ТАСС

СМИ: Байден не уверен в успехе конференции по Украине, где не будет России

131
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Газета Global Times подчеркивает, что даже ожидающееся присутствие вице-президента США Камалы Харрис на конференции вместо самого главы Белого дома является лишь "жестом вежливости"

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не верит в эффективность конференции по Украине в Швейцарии, на которую не приглашена Россия. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на мнения китайских экспертов.

Как отмечает издание, отсутствие Байдена на предстоящей конференции свидетельствует о том, что Вашингтон "не уверен в реальном эффекте от встречи". В материале уточняется, что вместо главы Белого дома на конференцию отправятся вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В статье ожидающееся присутствие Харрис названо жестом вежливости.

Издание напоминает, что ранее Кремль указал на бесполезность проведения этого мероприятия без участия России. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такой формат "пустым времяпрепровождением".

Как обратил внимание профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, в последнее время Харрис стала постоянным участником международных мероприятий, связанных с российско-украинским конфликтом. "Этот раз не стал исключением, что еще раз свидетельствует о том, что США на самом деле не уверены в этом так называемом мирном саммите, где не участвует Россия", - приводит его слова Global Times.

Китайские аналитики считают, что если это мероприятие превратится в одностороннее осуждение России Западом, то "его влияние сойдет на нет", пишет газета. "На самом деле ничего нового не будет", - отметил Цуй Хунцзянь. По его словам, итоги встречи грозят "не отразить то, что Украина или Запад готовы добиваться подлинного прекращения огня и мира". Эксперт полагает, что позиции других стран, в том числе не относящихся к Западу, могут содействовать сохранению тенденции к мирному диалогу и "продемонстрировать растущую силу, стремящуюся к миру".

15-16 июня Швейцария планирует провести на курорте Бюргеншток международную конференцию по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Россия не входит в этот список. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
Похожие новости
21.06.2023
Конфликт на Украине: формул мира все больше, но до мира пока далеко? - Мнения ТАСС
24.05.2023
Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться
09.03.2023
Какие ответы на санкции Запада еще остались у России
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
19.11.2008
Иран расширяет производство. В дополнение к уже освоенному Ан-140, Исламская республика покупает лицензию на выпуск Ан-148
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 03:30
  • 1
BALTOPS 2024 – подготовка к блокаде Балтийского моря?
  • 06.06 02:47
  • 1
Еще раз об украинских "Patriot'ах".
  • 05.06 23:22
  • 1756
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.06 17:53
  • 1
Названа главная особенность используемой в зоне СВО установки «Мальва»
  • 05.06 15:59
  • 1
Минобороны впервые показало новейшую тяжёлую огнемётную систему, похожую на ТОС-3 «Дракон»
  • 05.06 11:01
  • 10
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 05.06 10:55
  • 98
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 05.06 09:51
  • 7
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 05.06 09:12
  • 6
"Есть предел": как Китай реагирует на усиление военных связей Филиппин и США - Мнения ТАСС
  • 05.06 05:27
  • 4
Первый украинский корвет в море
  • 05.06 03:17
  • 1
Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море
  • 05.06 03:13
  • 1
NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся
  • 05.06 02:14
  • 1
В ожидании членства в ЕС Турция увидела в БРИКС экономический потенциал (South China Morning Post, Гонконг)
  • 04.06 20:26
  • 1
Сопротивление на Украине: нас становится больше
  • 04.06 18:48
  • 0
О корветах ВМФ Украины в Черном море