В Главном военно-морском параде примут участие шесть единиц Северного флота

Речь идет о трех надводных кораблях и трех подлодках

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Три надводных корабля и три подводных лодки, включая два атомохода, Северного флота, будут задействованы в Главном военно-морском параде (ГВМП), который состоится в День Военно-морского флота (ВМФ) России 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ.

"На предстоящем 28 июля ГВМП от Северного флота примут участие шесть боевых единиц - три надводных корабля и три подлодки. В частности, на Большом Кронштадтском рейде встанут многоцелевая атомная подлодка К-561 "Казань" и торпедная атомная подлодка Б-448 "Тамбов". При этом большая дизель-электрическая подлодка Б-586 "Кронштадт" будет задействована в прохождении парадного строя на Кронштадтском рейде вместе с большим противолодочным кораблем "Адмирал Левченко" и большим десантным кораблем проекта 11711 "Иван Грен". А первый боевой ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" встанет на рейде реки Невы", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

По его данным, всего в ГВМП будут задействованы 7 субмарин и 21 надводный корабль, включая сторожевой корабль Погрануправления ФСБ "Сочи", 8 малых ракетных кораблей, 2 больших десантных корабля, 2 малых противолодочных корабля, 3 корвета, 2 морских тральщика и учебный корабль, а также парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и барк "Седов".

О параде

Практика проведения ГВМП в День ВМФ была возобновлена с 2017 года. Парад кораблей проводится в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и акватории Большого Кронштадтского рейда. В нем участвуют корабли и подлодки всех четырех флотов, а также Каспийской флотилии. Церемония состоит из морской и воздушной частей. После прохождения строя кораблей над Санкт-Петербургом пролетают самолеты и вертолеты морской авиации.

В ГВМП России, который состоялся 30 июля 2023 года в Санкт-Петербурге, приняли участие более 40 надводных кораблей, 4 субмарины и 7 парусных судов.