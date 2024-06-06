Эксперт считает, что ИИ станет основой системы комплексного контроля неба

Представитель компании "Флай дрон" Николай Ивашов указал на то, что основной проблемой использования искусственного интеллекта остается сложность комбинирования в одном комплексе разных способов обнаружения и подавления беспилотников

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские антидронные системы, способные обнаруживать и подавлять беспилотники, уже используют технологии искусственного интеллекта (ИИ). В будущем этот элемент станет основой системы комплексного контроля воздушного пространства, сообщил ТАСС представитель компании "Флай дрон" (участник рынка НТИ "Аэронет") Николай Ивашов.

"Антидронные системы, в которых для обнаружения и подавления беспилотников используются элементы ИИ, в России уже есть. К ним можно отнести и нашу систему, разработанную совместно с партнерами. Однако полный контроль ИИ над воздушной обстановкой в части обнаружения беспилотников и автоматического пресечения их несанкционированных полетов - это завтрашний день. Масштабирование таких систем и их синхронизация со структурами организации воздушного движения позволит создать в России единое контролируемое пространство - цифровое небо, комплексный контроль которого будет осуществлять ИИ", - сказал эксперт корреспонденту ТАСС, комментируя перспективы распространения технологий искусственного интеллекта в этой области.

Ивашов указал на то, что основной проблемой использования ИИ в основе систем борьбы с несанкционированными дронами остается сложность комбинирования в одном комплексе разных способов обнаружения и подавления беспилотников, а также обеспечение корректности решений ИИ-систем в каждой из возможных ситуаций. "Для более широкого распространения ИИ здесь, в первую очередь, пока недостаточно наработанного практического опыта. <…> Игрокам рынка и госструктурам, к сожалению, не хватает координации усилий. Также в этой области пока еще нет полной нормативно-правовой базы", - считает Ивашов.

По мнению коммерческого директора компании "Лаборатория будущего", эксперта рынка НТИ "Аэронет" Павла Камнева, технологии ИИ сегодня применяются в комплексах радиоэлектронной разведки, действующих на объектах критической инфраструктуры. Они способны определять тип БПЛА и корректировать работу РЭБ для более эффективного подавления сигналов управления.

"[В России комплексные решения для этих целей находятся] на стадии разработки и тестирования, но в ближайшее время должны появиться уже мелкосерийные образцы. Они будут включать в себя не только системы обнаружения и идентификации на основе акустического, визуального, тепловизионного и радиочастотного сканирования неба, но и средства активного противодействия БПЛА-нарушителю", - сказал Камнев.

Ранее газета "Известия" сообщила, что специалисты Тульского государственного университета намерены развивать методы обработки радиолокационных сигналов с помощью нейросетей для борьбы с беспилотниками.