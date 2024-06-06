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ТАСС

Конструкцию робота-сапера "Шмель" улучшили для работ в сложных радиоусловиях

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МГР-4 "Шмель"
МГР-4 "Шмель".
Источник изображения: voennoedelo.com/A. Krivonosov

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Усовершенствованная конструкция позволяет роботу-саперу МГР-4 "Шмель" работать в условиях радиопомех и в труднопроходимых местах. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) по продвижению гражданской продукции Александр Дерновой.

"Во время испытаний МГР-4 в Донбассе "Шмель" работал со сбоями связи (обусловлены работой РЭБ — прим. ТАСС). Мы учли все эти факторы, и уже в феврале испытания на том же полигоне прошли без провалов связи. В качестве средства, позволяющего обеспечить связь машины и пульта управления в сложной радиочастотной обстановке эфира, введен дополнительный (резервный) канал связи. Также применены новые варианты гидромоторов передвижения и насоса привода молоткового вала. Это позволило повысить проходимость машины, особенно в местах с вязким грунтом", - сообщил он.

МГР-4 "Шмель" - модернизация роботизированного комплекса разминирования, созданного на базе минипогрузчика Ant-1000. Робот-сапер оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. В нем отсутствуют кабина и все системы ручного управления. 

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